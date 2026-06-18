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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı.

CHP'de geçtiğimiz hafta ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin itirazları bugün YDK toplantısında değerlendirildi. Yapılan itirazlardan 8'i reddedilirken, sadece Gökhan Günaydın'ın tedbiri kaldırıldı.

Günaydın'ın tedbirinin kaldırılması kararı 3'e karşı 10 oyla alındı.

Bu kararla birlikte Günaydın'ın CHP grup başkanvekilliği devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta toplanan MYK, Özgür Özel'e yakın 9 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Özel cephesi bu sevklerin "PM'deki çoğunluğu ele geçirmek" için yapıldığını söylemişti.

Kesin ihracı istenen isimler şöyleydi

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin