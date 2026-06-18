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Kaynak: Haber Merkezi

ABD ile İran’ın savaşı bitirecek imzaları Cuma günü Cenevre’de imzalaması bekleniyordu. Ancak merakla beklenen imza bugün atıldı. ABD Başkanı Trump, imzayı Fransa’daki Versay Sarayı’nda atarken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da imzayı makamında attı. Bu durum sonrası İsviçre’de yapılması beklenen tören belirsizliğe sürüklendi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığına göre ABD ve İran heyeti Bürgenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek.

Wall Street Journal gazetesine göre de resmi bir imza töreni yapılmayacak ancak iki taraf arasındaki nükleer müzakereler İsviçre'nin Lucerne kentinde devam edecek.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, İranlı muhataplarıyla üç gün sürecek görüşmelere katılacak. Pakistan ve Katar'dan arabulucular da müzakerelerde yer alacak.

60 GÜNLÜK MÜZAKERE SÜRECİ

Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump, öngörülen 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etti. Bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söyledi.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'e de takılmayı ihmal etmedi. Anlaşmanın başarısız olması halinde sorumluluğun bir kısmını başkan yardımcısının üstlenebileceğini söyleyerek, "İşe yararsa tüm övgüyü ben alacağım. İşe yaramazsa suçu JD'ye atacağım." dedi.

“KARARLARININ KÜRESEL ETKİLERİNİ KABUL ETTİ”

Trump, anlaşmayla ortaya çıkabilecek "ekonomik felaketi" önlemek istediğini vurguluyor. Wall Street Journal'a göre Trump'ın bu sözleri, kararlarının küresel etkilerini kabul ettiği anlamına geliyor.

Anlaşmada mutabakatın yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanıma açacağı maddesi de dikkat çekici. Bu varlıkların nasıl serbest bırakılacağına ilişkin usuller müzakereler sırasında belirlenecek.