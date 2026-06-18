Yeniçağ Gazetesi
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Benzine bu gece indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına üst üste 3 gün gelen indirimin ardından bu gece yarısı bir indirim daha gelecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 1

Brent petrolün 76,7 dolar seviyelerine gerilemesi, akaryakıtta da indirim dalgasını başlattı.

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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 2

Motorine üst üste 3 gün gelen indirim sonrası benzine gelecek olan fiyat güncellemesi merak ediliyordu.

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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 3

Sektör kaynaklarından el edilen bilgiye göre benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 3 lira 96 kuruş indirim gelecek.

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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 4

Eşel Mobil sisteminden yapılacak olan kesinti ise 2,97 lira kesinti yapılacak.

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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 5

Pompaya yansıyacak indirim tutarı 99 kuruş olacak

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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 6

18 Haziran Perşembe güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 7

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.15 TL
Motorin: 64.42 TL
LPG: 31.99 TL

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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 8

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.99 TL
Motorin: 64.26 TL
LPG: 31.39 TL

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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 9

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.10 TL
Motorin: 65.52 TL
LPG: 31.97 TL

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Benzine bu gece indirim geliyor - Resim: 10

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.38 TL
Motorin: 65.79 TL
LPG: 31.79 TL

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