Brent petrolün 76,7 dolar seviyelerine gerilemesi, akaryakıtta da indirim dalgasını başlattı.
Benzine bu gece indirim geliyor
Akaryakıt fiyatlarına üst üste 3 gün gelen indirimin ardından bu gece yarısı bir indirim daha gelecek.Yunus Arıkan
Motorine üst üste 3 gün gelen indirim sonrası benzine gelecek olan fiyat güncellemesi merak ediliyordu.
Sektör kaynaklarından el edilen bilgiye göre benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 3 lira 96 kuruş indirim gelecek.
Eşel Mobil sisteminden yapılacak olan kesinti ise 2,97 lira kesinti yapılacak.
Pompaya yansıyacak indirim tutarı 99 kuruş olacak
18 Haziran Perşembe güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.15 TL
Motorin: 64.42 TL
LPG: 31.99 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.99 TL
Motorin: 64.26 TL
LPG: 31.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.10 TL
Motorin: 65.52 TL
LPG: 31.97 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.38 TL
Motorin: 65.79 TL
LPG: 31.79 TL