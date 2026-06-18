1 milyon 300 bin liranın mevduat faizi aylık getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 39.961,64 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.339.961,64 TL
Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 39.961,64 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.339.961,64 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 39.021,37 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.339.021,37 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 37.597,15 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.337.597,15 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 38.026,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.338.026,29 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 42.986,24 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.342.986,24 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 37.697,76 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.337.697,76 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 40.196,71 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.340.196,71 TL