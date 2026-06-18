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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, golcü transferinde önemli bir adım attı. Kırmızı-siyahlıların, daha önce Türkiye'nin üç büyük kulübünde de forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Çorum Haber'in aktardığı bilgilere göre, 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Batshuayi'nin resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BATSHUAYİ'NİN KARİYERİ

Profesyonel kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Eintracht Frankfurt gibi önemli kulüplerde forma giyen Batshuayi, Türkiye'de de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynadı.

Belçikalı golcü, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 Süper Lig maçında 14 gol kaydetti.

2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Fenerbahçe'de görev yapan Batshuayi, ligde çıktığı 46 karşılaşmada 24 kez fileleri havalandırdı.

Tecrübeli forvet, 2024-2025 sezonunda ise Galatasaray formasıyla 18 lig maçında 5 gol attı.

Çorum FK'nın transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.