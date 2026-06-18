SGK uzmanı en düşük emekli ve memur maaşı için rakam verdi, kök maaş hesapladı

Bu durumda kök aylığı düşük olan ve yapılan artış sonrasında dahi en düşük emekli aylığının altında kalanlar yine mevcut taban aylık üzerinden ödeme almaya devam edecek. Bu nedenle en düşük emekli aylığı için mutlaka yasal bir düzenleme yapılması bekleniyor. Sadece enflasyon farkı esas alınırsa en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 600 lira ile 23 bin 620 lira arasında oluşması mümkün görünüyor. Bunun siyasi bir kararla 24 bin lira ya da 25 bin lira seviyesine tamamlanması da ihtimaller arasında bulunuyor."