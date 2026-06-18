21 Mayıs'ta mutlak butlan kararının ardından siyasette denge arayışları sürüyor. Sadece siyasi partiler değil, seçmenler de konumlanacağı yer konusunda tereddütler yaşayabiliyor.
Yavaş, İmamoğlu, Özel ve Kılıçdaroğlu... Erdoğan karşısında kim ne kadar oy alıyor? Son anket
GündemAr araştırma, mutlak butlan kararının ardından yaptığı anket çalışmasında yapılacak bir genel seçim için Erdoğan karşısında CHP'nin muhtemel tüm adaylarını sordu. Katılımcılar açık ara "Mansur Yavaş" dedi.Yunus Arıkan
GündemAr'ın 24-27 Mayıs tarihleri arasında yaptığı "Genel Seçim" anketinde katılımcılara Erdoğan-Özgür Özel, Erdoğan-Mansur Yavaş, Erdoğan-Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan-Kemal Kılıçdaroğlu denklemleri soruldu.
Mansur Yavaş ve Erdoğan'ın aday olduğu bir tabloda katılımcılara "Bu pazar seçim olsa 2. tur senaryosunda hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar şöyle:
Mansur Yavaş: yüzde 59,03
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 40,97
Fark: Yavaş +18,06
Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan'ın aday olduğu bir tabloda katılımcılara "Bu pazar seçim olsa 2. tur senaryosunda hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar şöyle:
Ekrem İmamoğlu: yüzde 55,90
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 44,10
Fark: İmamoğlu +11,80
Özgür Özel ve Erdoğan'ın aday olduğu bir tabloda katılımcılara "Bu pazar seçim olsa 2. tur senaryosunda hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar şöyle:
Özgür Özel: yüzde 52,73
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 47,27
Fark: Özel +5,46
Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın aday olduğu bir tabloda katılımcılara "Bu pazar seçim olsa 2. tur senaryosunda hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 26,91
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 73,09
Fark: Erdoğan +46,18
Araştırma, cumhurbaşkanlığı ikinci tur senaryolarında muhalefetin aday tercihinin sonucu doğrudan etkileyebileceğini ortaya koydu.
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu senaryolarında Erdoğan karşısında çift haneli fark oluşurken, Özgür Özel’in de daha dar bir farkla önde olduğu görüldü.
Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu senaryoda protesto oy oranının çok yüksek çıkması ve dağıtım sonrası Erdoğan’ın açık ara öne geçmesi, muhalefet seçmeninin aday tercihlerine güçlü biçimde tepki verdiğini gösteren en dikkat çekici veri oldu.''