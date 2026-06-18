Yavaş, İmamoğlu, Özel ve Kılıçdaroğlu... Erdoğan karşısında kim ne kadar oy alıyor? Son anket

Mansur Yavaş ve Erdoğan'ın aday olduğu bir tabloda katılımcılara "Bu pazar seçim olsa 2. tur senaryosunda hangi isme oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar şöyle:

Mansur Yavaş: yüzde 59,03

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 40,97

Fark: Yavaş +18,06