Kaynak: AA

Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir tüketici mağduriyeti yargıya ve hakem heyetine taşındı. İstasyondan yakıt aldıktan kısa süre sonra otomobili arızalanarak yolda kalan sürücü Ü.A., aracını çekiciyle servise götürdü. Yetkili serviste yapılan teknik incelemede, dizel araca pompa görevlisi tarafından motorin yerine benzin doldurulduğu raporlandı. Mağdur sürücü, belgeleri toplayarak Kayseri Tüketici Hakem Heyeti’nin kapısını çaldı.

İSTASYONUN "AYIPLI HİZMET" KUSURU TESCİLLENDİ

Başvuruyu ve bilirkişi raporlarını titizlikle inceleyen Kayseri Tüketici Hakem Heyeti, akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt dolumu nedeniyle tüketiciye net olarak "ayıplı hizmet" sunduğuna hükmetti. Kararla birlikte, istasyonun hatasından kaynaklanan tüm yan maliyetler de işletmeye yüklendi.

"KASKOLARI BOZULMADAN ZARARLARINI KARŞILAYABİLİRLER"

Kararın ardından hukuki süreci değerlendiren mağdur sürücü Ü.A.'nın avukatı Mevlid Emin Balcıoğlu, bu kararın Türkiye’deki milyonlarca araç sahibinin cebini koruyacak bir hak arama haritası çizdiğini vurguladı. Avukat Balcıoğlu, sürücülerin bu gibi durumlarda panik yapmadan nasıl hareket etmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Bu durumda başvurucular hem kasko şirketine hem de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını arayabilirler. Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını aradıkları durumda kaskoları bozulmamış oluyor. Bu sayede doğrudan zararlarını akaryakıt istasyonlarından karşılamış oluyorlar. Bu durum fosil yakıtla çalışan ve araç sahibi olan bütün tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Bu kararın bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye'de milyonlarca sürücü ve araç sahibi olduğunu düşünürsek bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Şu anda bütün akaryakıt istasyonlarındaki cihazların yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor. Ancak sistemsel arızadan kaynaklı yanlış türde yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum. Bu konuda biz tüketicilerimizi hem uyarmış oluyoruz hem de böyle bir durum meydana geldiğinde nasıl hareket etmeleri gerektiğinin haritasını çizmiş oluyoruz."