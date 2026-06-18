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Fenerbahçe Spor Kulübü, günlerdir merakla beklenen teknik direktör bilmecesini çözdü. Kulübün 120. kuruluş yılında takımı emanet edeceği isim, daha önce sarı-lacivertli ekiple önemli başarılara imza atan deneyimli teknik adam İsmail Kartal oldu. Kulübün yeni Futbol Direktörlüğü görevine ise efsane isim Oğuz Çetin getirildi.

Kulübün resmi televizyon kanalı FB TV’den saat 13.00’te yapılan canlı yayınla duyurulan bu kritik karar, sarı-lacivertli camiada yeni bir dönemin perdesini araladı. Başkanlık seçimi sonrasında rotayı teknik heyete çeviren yönetim, takımı kulübün genlerini çok iyi bilen bir isme teslim etme kararı aldı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ: 1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe Futbol A.Ş., yeni teknik direktörünü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı şu resmi bildirimle duyurdu:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, bu imzayla birlikte kariyerinde dördüncü kez Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğuna oturmuş oldu. İsmail Kartal, son olarak 2023-2024 sezonunda sarı-lacivertli ekibi çalıştırmış ve yüksek bir puan ortalaması yakalamasına rağmen sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

FUTBOL DİREKTÖRÜ OĞUZ ÇETİN

Fenerbahçe’deki büyük değişim sadece teknik direktör koltuğuyla sınırlı kalmadı. Kulübün sembol isimlerinden, "İmparator" lakaplı efsane kaptan Oğuz Çetin, sarı-lacivertli kulübün yeni Futbol Direktörü olarak göreve başladı.

İmza sonrası FB TV ekranlarında duygularını paylaşan Oğuz Çetin, camiaya umut dolu mesajlar verdi:

"Bu büyük göreve geldiğim için çok mutlum ve gururluyum. Fenerbahçe ruhunu camiamıza ve takımımıza tekrar hatırlatmak adına ben ve ekibim hep birlikte hazırız. Sorumluluğumuzun son derece bilincinde, beklentilerin ise farkındayım. Taraftarımızın özlediği başarıların üstesinden gelecek ortak akla ve vizyona sahibiz."

YARDIMCI ANTRENÖR FENERBAHÇE EFSANELERİNDEN DIRK KUYT

Fenerbahçe formasıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Hollandalı eski yıldız Dirk Kuyt ise, İsmail Kartal’ın birinci yardımcısı olarak teknik heyete dahil oldu.

İSMAİL KARTAL: "BAŞKANIMIZIN 'OĞLUM İSMAİL' DEMESİ BENİ DUYGULANDIRDI"

Yeniden sarı-lacivertli kulübün kapısından giren 65 yaşındaki deneyimli teknik adam, imzanın ardından FB TV ekranlarında duygusal bir açıklama yaptı:

“Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Başkanımızın dün beni arayarak 'Oğlum İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok duygulandırdı. Bu camianın beklentilerini de, 120. yılımızdaki şampiyonluk hedefinin önemini de çok iyi biliyorum. Yarım kalan hikayemizi tamamlamak için hep birlikte çok çalışacağız.”

Kariyerinde daha önce 2014-2015, 2021-2022 ve son olarak 99 puan toplayarak tarihi bir rekor kırdığı 2023-2024 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Kartal, böylece kulübedeki 4. dönemine resmen başlamış oldu.

Fenerbahçe, 120. kuruluş yılında başlayacak bu yeni dönemde, kulübün ruhunu sahaya yansıtacak güçlü kadrosuyla doğrudan şampiyonluk kupasını hedefleyecek.