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Kaynak: Haber Merkezi

Yeresacan’ın bir yayınında, Atatürkçü ve Kemalist olarak tanımladığı kesimleri hedef alarak, “Ha illa ben Atatürkçüyüm, Kemalistim falan diye de anlatacaksanız oralarda Türküm demeyin” ifadelerini kullandığı görüldü.

Söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Bir başka canlı yayınında ise Yunanistan’a giden Türk turistler üzerinden Atatürkçülere yönelik çeşitli ithamlarda bulunan Yeresacan’ın, “İçiyorlar, her türlü pisliği yapıyorlar. Gecenin sonunda da 10. Yıl Marşı’nı İzmir Marşı’nı söylüyorlar. Bunu Türkiye'de yapamıyorlar değil mi? İlla Yunanistan'da yapacaklar. Çünkü ata toprakları" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kamuoyunda paylaşılan görüntüler ve yayın kesitleri üzerinden yapılan değerlendirmelerde, söz konusu içeriklerin toplumsal hassasiyetleri hedef aldığı ve ayrıştırıcı bir dil içerdiği yönünde yorumlar yapıldı.

Yeresacan daha önce de depremzedelere yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle kamuoyunda yoğun tepki çekmiş, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kuruluşuna ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Son olarak ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ilgili yayınların incelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.