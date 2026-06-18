Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba'

Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba'

Uluslararası Sismoloji Merkezi, yerkabuğunun altında devasa enerji biriktiren en aktif 10 fay hattını duyurdu. Bilim insanlarının "saatli bomba" olarak nitelendirildiği ve milyonlarca insanı tehdit eden listede, Türkiye’den de kritik bir hat yer alıyor. İşte o bölgeler...

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 1

Dünya genelindeki en riskli ve hareketli 10 fay hattı, Uluslararası Sismoloji Merkezi tarafından kamuoyuna açıklandı. Bilim insanlarının yerkabuğunun altında adeta bir saatli bomba gibi enerji biriktirdiğini belirttiği bu devasa kırıklar, milyonlarca nüfusa ev sahipliği yapan bölgeler için çok büyük bir tehdit unsuru olmayı sürdürüyor.

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 2

Milliyet'te yer alan habere göre, bilim dünyasından korkutan uyarı geldi ve küresel ölçekte en büyük tehlikeyi barındıran bölgeler ilan edildi. Uluslararası Sismoloji Merkezi, yerin derinliklerinde devasa boyutta enerji depolayan ve adeta birer 'saatli bomba' şeklinde nitelendirilen en aktif 10 fay hattını duyurdu.

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 3

Listede Türkiye'den de bir kırık hattının yer aldığı o bölgelerin tamamı şu şekilde...

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 4

10 - DOĞU AFRİKA RİFT SİSTEMİ (BÜYÜK YARIK VADİSİ)

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 5

9. CHAMAN FAYI (PAKİSTAN / AFGANİSTAN)

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 6

8. FİLİPİN ÇUKURU (FİLİPİNLER)

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 7

7. CASCADİA DALMA-BATMA ZONU (KUZEY AMERİKA)

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 8

6. ALPİNE FAYI (YENİ ZELANDA)

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 9

5. KUZEY ANADOLU FAY HATTI (TÜRKİYE)

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 10

4. SAN ANDREAS FAYI (KALİFORNİYA, ABD)

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 11

3. PERU-ŞİLİ ÇUKURU / ATACAMA MEGATHRUST (GÜNEY AMERİKA)

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 12

2. JAPONYA ÇUKURU (JAPONYA)

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Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba' - Resim: 13

1. SUNDA MEGATHRUST (ENDONEZYA)

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