Dünya genelindeki en riskli ve hareketli 10 fay hattı, Uluslararası Sismoloji Merkezi tarafından kamuoyuna açıklandı. Bilim insanlarının yerkabuğunun altında adeta bir saatli bomba gibi enerji biriktirdiğini belirttiği bu devasa kırıklar, milyonlarca nüfusa ev sahipliği yapan bölgeler için çok büyük bir tehdit unsuru olmayı sürdürüyor.
Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba'
Uluslararası Sismoloji Merkezi, yerkabuğunun altında devasa enerji biriktiren en aktif 10 fay hattını duyurdu. Bilim insanlarının "saatli bomba" olarak nitelendirildiği ve milyonlarca insanı tehdit eden listede, Türkiye’den de kritik bir hat yer alıyor. İşte o bölgeler...Kaynak: Diğer
Milliyet'te yer alan habere göre, bilim dünyasından korkutan uyarı geldi ve küresel ölçekte en büyük tehlikeyi barındıran bölgeler ilan edildi. Uluslararası Sismoloji Merkezi, yerin derinliklerinde devasa boyutta enerji depolayan ve adeta birer 'saatli bomba' şeklinde nitelendirilen en aktif 10 fay hattını duyurdu.
Listede Türkiye'den de bir kırık hattının yer aldığı o bölgelerin tamamı şu şekilde...
10 - DOĞU AFRİKA RİFT SİSTEMİ (BÜYÜK YARIK VADİSİ)
9. CHAMAN FAYI (PAKİSTAN / AFGANİSTAN)
8. FİLİPİN ÇUKURU (FİLİPİNLER)
7. CASCADİA DALMA-BATMA ZONU (KUZEY AMERİKA)
6. ALPİNE FAYI (YENİ ZELANDA)
5. KUZEY ANADOLU FAY HATTI (TÜRKİYE)
4. SAN ANDREAS FAYI (KALİFORNİYA, ABD)
3. PERU-ŞİLİ ÇUKURU / ATACAMA MEGATHRUST (GÜNEY AMERİKA)
2. JAPONYA ÇUKURU (JAPONYA)
1. SUNDA MEGATHRUST (ENDONEZYA)