Dünyanın en tehlikeli 10 fay hattı açıklandı: Listede Türkiye de var: Yerkabuğunun altında 10 'saatli bomba'

Dünya genelindeki en riskli ve hareketli 10 fay hattı, Uluslararası Sismoloji Merkezi tarafından kamuoyuna açıklandı. Bilim insanlarının yerkabuğunun altında adeta bir saatli bomba gibi enerji biriktirdiğini belirttiği bu devasa kırıklar, milyonlarca nüfusa ev sahipliği yapan bölgeler için çok büyük bir tehdit unsuru olmayı sürdürüyor.