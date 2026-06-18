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Kaynak: Haber Merkezi

Uyuşturucu uyuşturucu soruşturmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şarkıcı, oyuncu, yönetmen, manken, modacı ve iş insanlarının arasında bulunduğu 23 ünlü isim daha gözaltına alındı.

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha meydana geldi.

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu, ünlü isimlere yönelik test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Test sonuçlarına göre, şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçları pozitif çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında geçen hafta haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheli kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, fenomen Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu da bulunuyor.

Ardından gözaltına alınanlardan Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet O., Emre T., Hasan V. Reyhan K., Mehmet Y. Tessy Ramos Correria, Eren Y. tutuklanmıştı.