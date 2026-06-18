Sosyal güvenlik sistemindeki yasal düzenlemeler ve emeklilerin çalışma hayatına dair merak edilen konular, Hürriyet yazarı Noyan Doğan tarafından kaleme alındı. Doğan; çalışan emeklilerin prim iadesi hakları, 2008 sonrası sigortalıların gelecekteki emeklilik şartları ve Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren maaş kesintilerine dair önemli detayları paylaştı.
Emekliler dikkat: Kimlerin maaşında kesinti yapılıyor? Uzman isim açıkladı
SGK uygulamalarındaki değişiklikleri köşesine taşıyan Noyan Doğan, 2008 sonrası sigortalıların emeklilikte çift maaş alamayacağını açıkladı. Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni kanunla birlikte, geçmiş prim borcu olan emeklilerin maaşlarından yüzde 25 oranında kesinti yapılmaya başlandı.Kaynak: Diğer
Sosyal güvenlik sisteminden emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya devam eden kişilerin maaşlarından kesinti yapılmaması için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeniyor. İşveren tarafından ödenmekle yükümlü olunan bu prim, sistemin işleyişini destekleyen bir kesinti niteliği taşıyor.
Emeklilik dönemindeki çalışmalarda ödenen SGDP, sigortalıyı yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı yönünden güvence altına alıyor. Bu süreler; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından sigortalılık süresinden sayılmadığı için toptan geri ödenmiyor, hizmet birleştirmelerinde dikkate alınmıyor ve emekli aylığına herhangi bir katkı sağlamıyor.
Aynı köşesinde Doğan, Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olan kişilerin emeklilik dönemindeki çalışma şartlarının değiştirildiğine de değindi. 1 Ekim 2008'den sonra sisteme girenlerin, emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek hem emekli maaşı hem de iş yerinden maaş almalarının önüne geçildi.
Bu düzenlemeye göre, Nisan 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olan erkekler 7200 prim günü ve 60 yaş, kadınlar ise 7200 prim günü ve 58 yaş şartıyla emekli olabilecek. Söz konusu kişiler emekliliğe hak kazandıklarında bir tercih yapmak zorunda kalacak; ya çalışmayıp sadece emekli maaşı alacaklar ya da çalışmaya devam edip emekli maaşlarından feragat edecekler. 1 Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar ise mevcut durumda SGDP ödeyerek çift maaş hakkından yararlanmayı sürdürebiliyor.
1 Ocak 2026 tarihinde uygulamaya giren yeni kanuni düzenleme ile birlikte ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) gelir veya aylık alanların maaşlarından borç tahsilatı yapılmasının önü açıldı. Genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere, kendi sigortalılığı ya da hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle geçmiş döneme ait prim, gecikme cezası veya gecikme zammı borcu bulunanların maaşlarında kesintiye gidiliyor.
Yasal mevzuata uygun olarak yürütülen bu uygulama kapsamında, borç tahsilatları emekli, dul ve yetim aylığı alanların maaşlarından yüzde 25 oranını geçmeyecek şekilde kesinti yapılarak gerçekleştiriliyor.