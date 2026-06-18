Emekliler dikkat: Kimlerin maaşında kesinti yapılıyor? Uzman isim açıkladı

Bu düzenlemeye göre, Nisan 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olan erkekler 7200 prim günü ve 60 yaş, kadınlar ise 7200 prim günü ve 58 yaş şartıyla emekli olabilecek. Söz konusu kişiler emekliliğe hak kazandıklarında bir tercih yapmak zorunda kalacak; ya çalışmayıp sadece emekli maaşı alacaklar ya da çalışmaya devam edip emekli maaşlarından feragat edecekler. 1 Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar ise mevcut durumda SGDP ödeyerek çift maaş hakkından yararlanmayı sürdürebiliyor.