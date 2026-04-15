YENİÇAĞ - 15 Nisan 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULDA SİLAHLI SALDIRI: 9 CAN KAYBI 20 YARALI

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş valisi yaptığı açıklamada saldırıda 9 can kaybı ve 20 yaralının olduğunu ifade etti. 16 yaşındaki 8. sınıf öğrencisinin saldırı için 5 silah ve 7 şarjör ile gelip iki sınıfa saldırdığı öğrenildi. Saldırganın emniyet mensubunun oğlu olduğu ifade edildi.

ŞAMİL TAYYAR VEKİL VE BAŞKAN TRANSFERLERİNİ ELEŞTİRDİ: SİYASETİ ÇÜRÜTÜR

AK Partili Şamil Tayyar, son dönemlerde hız kazanan vekil ve başkan transferlerini eleştirdi. Sözüm tüm partilere diyen Tayyar, "Kimseye fayda sağlamaz, sadece siyaseti çürütür" dedi.

AKIN GÜRLEK'TEN GÜLİSTAN DOKU AÇIKLAMASI: CİDDİ ŞÜPHELER VAR, SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gülistan Doku soruşturmasında ciddi şüpheler olduğunu belirten Gürlek, "Makamı kim olursa olsun yargı için bu fark etmez" dedi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN, DEVLET BAHÇELİ'YE SERT SÖZLER

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenen Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları gündem oldu.

MANSUR YAVAŞ'TAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI: ÇİFTE STANDART HUKUKLA İZAH EDİLEMEZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin "Bizim korkacağımız bir şey yok. İstedikleri kadar gelsinler" dedi. Soruşturmaların muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olup olmadığına yanıt verdi.

İYİ PARTİLİ ERHAN USTA İLK KEZ AÇIKLADI: MEHMET ŞİMŞEK BU SORUYA YANIT VEREMİYOR

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erhan Usta, vatandaşın alım gücünü kısan, üretimi yok eden ekonomi politikasını eleştirerek "Sorumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" dedi. Usta, Mehmet Şimşek'in yanıt veremediği soruyu da ilk kez açıkladı.

DÜNYA YENİÇAĞ

NEW JERSEY'DE YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKTI: KİMYASAL SIZINTI TEHLİKESİ

Tren kazası, ABD'nin New Jersey eyaletindeki North Bergen'de meydana geldi. Yük treninin 13 vagonu raydan çıktı. Tonnelle Bulvarı yakınlarında gerçekleşen olayda, vagonlardan en az birinden kimyasal madde sızması üzerine bölgeye tehlikeli madde (Hazmat) ekipleri sevk edildi.

TRUMP İÇİN KRİTİK TALEP: ZİHİNSEL YETERLİLİK TESTİ YAPILSIN

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, Başkan Donald Trump’ın görevini yerine getirme yeterliliğinin araştırılması için Kongre’ye özel bir komisyon kurulmasını öngören tasarı sundu.

MOSSAD, İRAN'DAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Mossad Başkanı David Barnea, İran’daki operasyonların sona ermediğini belirterek sürecin uzun vadeli olduğunu söyledi. Barnea, “Tahran’ın kalbinde faaliyet yürüttük” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GERÇEK DURUM ORTAYA ÇIKTI: GÖRÜNÜŞE GÖRE TRUMP PARALEL EVRENDE

İran’daki son gelişmeleri yakından takip eden Russian Today muhabiri, Hürmüz Boğazı’ndaki gerçek durumu anlattı. Muhabir, Hürmüz Boğazı’ndan kolayca geçebildiğini belirterek, “Görünüşe göre Trump paralel evrende” dedi.

EKONOMİ YENİÇAĞ

İSTANBUL BOĞAZI’NIN ÜSTÜNDEN TREN GEÇECEK: ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan 1,67 milyar euroluk dev anlaşmayla; Gebze’den Halkalı’ya uzanan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantılı 127 kilometrelik yeni demir yolu hattı hayata geçiyor.

KİRACI VE EV SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR: YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

İstanbul Kadıköy’de bir ev sahibinin, vefat eden kızından olan torununa bakmak amacıyla açtığı tahliye davası, Yargıtay’ın "bağımsız yaşam hakkı" içtihatlarıyla birleşince kiracının tahliyesiyle sonuçlandı. Mahkemeden emsal karar çıktı.

BÜTÇEDE REKOR HARCAMA: VATANDAŞ ÖDEDİ, BÜTÇE GELİRİ KATLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 ilk çeyrek verileri, merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamaların 4,4 trilyon liraya ulaştığını gösterdi. Bütçe gelirleri 4 trilyon 5 milyar lira seviyesine çıktı.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

BAHÇELİ, SÜRPRİZİ ANTALYA’YA MI SAKLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü konuşmasında bilerek veya bilemeyerek atladığı stratejik konu. Ve alt başlık da; MHP’nin bu hafta sonu Antalya’da gireceği kampta gündeme düşeceği iddia edilen (Balgat kulislerinden) olası bomba haberler…

SPOR YENİÇAĞ

FENERBAHÇE'DE DERBİ KRİZİ: 7 YILDIZ KADRODA OLMAYABİLİR

Şampiyonluk mücadelesinde puan farkını 2’ye düşüren Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco, önemli oyuncularından biri için özel bir plan hazırladı.

ANFİELD’DA DEJAVU: ÖNCE NOA LANG, ŞİMDİ DESİRE DOUE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile Paris Saint-Germain Anfield’da karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransız ekibi yarı finale yükselirken, karşılaşmada dikkat çeken bir sakatlık yaşandı.