Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı Mart ayı bütçe uygulama sonuçları, kamu maliyesindeki hareketliliği ve gelir kalemlerindeki belirgin artışı ortaya koydu. Yılın ilk çeyreğini kapsayan verilere göre, merkezi yönetim bütçesi Ocak-Mart döneminde 4 trilyon 425 milyar lira harcarken, bütçe gelirleri 4 trilyon 5 milyar lira seviyesine ulaştı.

MART AYINDA BÜTÇE PERFORMANSI

Mart 2026 verileri, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla bütçe giderlerinde yüzde 42,1'lik bir artış yaşandığını ve toplam harcamanın 1 trilyon 460 milyar liraya yükseldiğini gösteriyor. Bu tabloya göre, yılın tamamı için öngörülen toplam ödeneğin yüzde 7,7’si Mart ayında kullanılmış oldu. Dikkat çeken bir diğer gelişme ise faiz dışı dengede yaşandı; geçen yılın Mart ayında verilen 100 milyar liralık açık, bu yıl yerini 6 milyar liralık bir fazlaya bıraktı.

Harcama kalemlerinin detaylarına bakıldığında; personel giderleri yüzde 44 artışla 406 milyar liraya, cari transferler yüzde 45,1 yükselişle 542 milyar liraya ulaştı. Faiz giderleri ise 235,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

GELİRLER VERGİ TAHSİLATIYLA KATLANDI

Bütçe gelirleri, Mart ayında yıllık bazda yüzde 60,6 gibi güçlü bir artış sergileyerek 1 trilyon 230 milyar lirayı aştı. Bu artışın lokomotifi yüzde 63,9 yükselen vergi gelirleri oldu. Vergi türleri arasında özellikle kurumlar vergisindeki devasa artış dikkat çekerken, gelir vergisi, harçlar ve dahilde alınan KDV gibi kalemlerde de bütçe beklentilerinin üzerinde performans sergilendi.

YILIN İLK ÇEYREK BİLANÇOSU

2026'nın ilk üç ayını kapsayan genel toplamda, bütçe giderleri geçen yıla göre yüzde 42 artarak 4,4 trilyon lirayı buldu. Bu dönemde faiz giderlerindeki yüzde 88,8'lik artış dikkat çekerken, merkezi yönetim gelirleri yüzde 66,4'lük yükselişle 4 trilyon lirayı geride bıraktı. İlk çeyrek itibarıyla toplam bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı yüzde 24,6'ya ulaşarak, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 18,8'lik performansın üzerine çıktı.

Kurumlar vergisindeki tahsilat artışının yanı sıra, ithalde alınan KDV ve damga vergisi gibi kalemlerdeki stabil yükseliş, yılın ilk çeyreğinde bütçe gelirlerinin hedeflerle uyumlu, hatta hedeflerin bir miktar önünde seyrettiğini kanıtladı.