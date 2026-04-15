Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda okuyan 8. sınıf öğrencisi okula tabancayla silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olay yerine ambulanslar ve polis sevk edildi. Güvenlik güçleri ise okul çevresini abluka altına aldı. Haberi duyan aileler okula akın etti.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR VAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olay yerinde ilk açıklamayı yaptı.

"Saldırgan İsa Aras Mersinli. 8. sınıf okulumuz öğrencisi. Sırt çantasıyla babasına ait olduğunu düşündüğümüz silahlarla okula gelmiş, 7 şarjörle 2 sınıfa hedef gözetmeksizin rast gele ateş açmış. Babası eski bir emniyetçi. 4 vefat var. Biri öğretmen. 20 yaralı var, 4'ünün durumu ağır. Saldırgan intihar etti."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili şunları kaydetti:

"Soruşturmada 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

BAKAN TEKİN VE ÇİFTÇİ BÖLGEYE GİDİYOR



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olay yerine gitmek için yola çıktığı aktarıldı.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

Radyo Televizyon Üst Kurulu saldırıyla ilgili uyarılarda bulundu

"Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır."

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre habere yayın yasağı da geldi. RTÜK'ten gelen açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."

BAKAN ÇİFTÇİ SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırı ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Çiftçi, saldırıda can kaybının 9'a yükseldiğini 6'sı ağır 13 yaralının olduğunu bildirdi. Çiftçi, hayatını kaybedenlerin 8'inin öğrenci 1'inin ise öğretmen olduğunu söyledi. Çiftçi, saldırının bireysel gerçekleştiğini belirtti. Bakan Çiftçi, kentte eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.