İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi kapsamında, Türkiye ile Dünya Bankası arasında 1,67 milyar euroluk finansman anlaşması resmiyet kazandı.

Washington’da düzenlenen imza töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, projenin sadece yerel bir altyapı çalışması değil, küresel ticaretin akışını değiştirecek stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN İKİ YAKAYI BİRLEŞTİRECEK

Gebze’den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Halkalı’ya ulaşan 127 kilometrelik yeni bir hat inşa edilecek. Pekin ile Londra arasındaki en hızlı ticaret rotası olan Orta Koridor'un en dar boğazlarından biri olan İstanbul geçişi, yüksek kapasiteli bu demir yolu ile rahatlaması amaçlanıyor.

İstanbul Boğazı üzerinden taşınan yıllık demir yolu yük kapasitesinin 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Toplam maliyeti 8,1 milyar doları bulan projenin yüzde 83'ü uluslararası kuruluşlarca finanse ediliyor. Bu kredi, Dünya Bankası tarihindeki en büyük üçüncü proje finansmanı olma özelliğini taşıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte yaklaşık 400 bin kişiye yüksek gelirli iş imkanı sağlanması öngörülüyor.