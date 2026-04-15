İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea, İran’a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Holokost Anma Günü kapsamında düzenlenen törende konuşan Barnea, İsrail’in İran’daki faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Barnea, istihbarat operasyonlarının yalnızca askeri saldırılarla sınırlı olmadığını belirterek, “Tahran’ın kalbinde faaliyet gösterdik. Hava kuvvetlerine hassas istihbarat sağladık ve İsrail’i tehdit eden unsurları hedef aldık” dedi.

İran’a yönelik faaliyetlerin sona erdiği yönündeki değerlendirmelere karşı çıkan Barnea, operasyonların devam ettiğini vurguladı. Sürecin uzun vadeli planlandığını ifade eden Mossad Başkanı, çatışmaların bitmesinin bu faaliyetleri durdurmayacağını dile getirdi.

“HEDEF REJİM DEĞİŞİKLİĞİ”

Barnea, İsrail’in İran politikasına ilişkin en net mesajı ise “Bu radikal rejim değişene kadar sorumluluğumuz sürecek” sözleriyle verdi. İsrail’in kendisine yönelik tehditler karşısında geri adım atmayacağını belirten Barnea, varoluşsal risk gördükleri durumlarda aktif kalmaya devam edeceklerini söyledi.