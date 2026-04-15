Ekonomik kriz vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken vatandaşlar yetkililere 'çözüm odaklı' ekonomi politikaları için çağrıda bulunmaya devam ediyor.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Erhan Usta Yeniçağ'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erhan Usta, Türkiye'de uygulanan ekonomi politikasında bir planlama sorunu olduğunu dile getirerek mevcut ekonomi yönetiminin enflasonu düşürmek için uyguladığı sıkı para politikasının üretim ve büyüme dengesini bozduğunu söyledi.

"YAPISAL PLANLAMA EKSİKLİĞİ SÜRECİ ÇIKMAZA SOKUYOR"

Faiz artırmanın tek başına enfslayonu dizginlemeye yeterli olmadığını ifade eden Usta yapısal planlama eksikliğinin süreci çıkmaza soktuğunu belirtti.

"Plana tolarans tanıdık. Bu programın 1 yapısal ayağı eksik" diyen Usta açıklamalarına şöyle devam etti:

"CEVDET YILMAZ VE MEHMET ŞİMŞEK BUNA YANIT VEREMİYOR"

"Sadece para politikası bir ayakla bir program yürütülmez. Faiz dahil para politkası, 2 maliye politikası, 3 yapısal reform ayağının olması lazım.

Yapısal reform ayağı hiç yok. Hem Cevdet Yılmaz'a hem de Mehmet Şimşek'e şunu soruyorum. "Allah rızası için bana yapısal reform adı altında bu programı destekleyecek yaptığınız bir tane iş söyleyin" diyorum. Bunun yanıtını veremiyorlar."

"SALTANATI KISMAYA İLİŞKİN HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

Maliye planı boyutunun da iki ayağı olduğunu vurgulayan Usta "vergi" ve "harcama" başlıklarına dikkat çekerek "Vergi boyutu tamam haklı- haksız, adaletli-adaletsiz... Adaletsiz bir şekilde yaptılar ama vergileri artırdılar. KDV, ÖTV'leri artırdılar. Ona bir çeki düzen verdiler. Ama harcama ayağında özellikle, kamu ve devlet harcamalarındaki israfa, şatafatı, saltanatı kısmaya ilişkin hiçbir şey yapılmadı.

İnsanlardan tasarruf isterken devlet olarak sizin de tasarruf etmeniz lazım. Bu ayakta yapılmadı. Bu 3 ayağın 1,5 ayağı var. 1,5 ayağı ise yok. Bu programın bu şartlarda başarılı olması mümkün değil. Bunu net bir şekilde başından itibaren söylüyoruz.

Önceki bakan dönemindeki başlangıçta faizin artışı kaçınılmazdı. Ama bu faiz artışının uzun süreli olmaması için bu ayakların tam olması lazım. Bu ayaklar olmayınca güven oluşmuyor. Enflasyon beklentilerini kıramıyorsunuz." dedi.

"ERDOĞAN'IN KENDİSİNDEN KAYNAKLI BİR GÜVEN PROBLEMİ VAR ZATEN"

"Erdoğan'ın kendisinden kaynaklı bir güven problemi var zaten." diyen Usta açıklamalarına şöyle devam etti:

"Erdoğan ne zaman bu işe "dur" dese, Mehmet Şimşek'i göndereceğine ilişkin konuşsa piyasalarda korku oluşuyor.

"TÜRKİYE YÜKSEK FAİZ POLİTİKASINA MAHKUM OLDU"

Siyasi korkuları bir tarafa bırakıp teknik kısımlara baktığımızda saydığın ayaklar eksik olduğu için çok uzun bir süredir Türkiye yüksek faiz politikasına mahkum oldu. Talebi kısmaya yönelik olarak uygulanan program üretimi, arzı kısan bir programa dönüştü.

Krediyi kısıyorsunuz, yüzde 2'lik limit var. Enflasyonu düşüreceğim diye, faizi çok yüksek tutuyorsunuz. Firmalar hem krediye erişemiyor hem de maliyeti çok yüksek. Bu durumda üretemiyor insanlar. Talebi kısma programı üretimi kısma programına dönüştü. Bunun sıkıntılarını da önümüzdeki dönemde çekeceğiz. Dışsal şoklar da işin tuzu biberi oldu. Onlar olmasa bile bu program çalışmayan bir program."

Erhan Usta, 2026 ekonomi programının 2001 programı ile mükayese edildiğinde çalışmadığının ortaya çıktığını vurguladı. Usta "Dünyada bizden başka politika faizini 3 puan artıran bir ülke oldu mu?" diye sorarak "Daha şimdiden yüzde 37'den yüzde 40'a geçti." dedi.

"SORUMLU ERDOĞAN'DIR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimek'in faaliyete geçirdiği programın bir ekonomi programı olmadığını dile getiren Erhan Usta bu nedenle de Türkiye'de bir güven oluşmadığını vurgulayarak "Hükümet aynı hükümet. Burada temel sorumlu Cumhurbaşkanı. Yürütmenin başı o. Herkes onun gözüne bakıyor. Büyük ihtimalle Mehmet Şimşek yapısal reforma ilişkin önerilerle geliyor onları da cumhurbaşkanına kabul ettirip Meclis'ten geçiremiyor.

Eski Bakan Nureddin Nebati döneminin sorumlusu da Mehmet Şimşek döneminin de sorumlusu da Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.