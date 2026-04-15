15 Nisan 2026 Çarşamba
Anfield'da dejavu: Önce Noa Lang, şimdi Desire Doue

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile Paris Saint-Germain Anfield’da karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransız ekibi yarı finale yükselirken, karşılaşmada dikkat çeken bir sakatlık yaşandı.

Gül Devrim Koyun
İlk maçı 2-0 kazanan PSG, rövanşı da aynı skorla kazanarak tur atladı.

ANFIELD’DA SAKATLIK

İkinci yarıda taç çizgisi yakınında Szoboszlai’den sıyrılmak isteyen Desire Doue, ikili mücadele sonrası reklam panolarının altındaki mikrofon tripoduna sert şekilde çarptı.

Tripodun parçaları genç oyuncunun karın ve diz bölgesine temas edince futbolcu yerde kaldı ve acı içinde oyuna devam edemedi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa süre sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, denemesine rağmen maça devam edemedi ve 52. dakikada oyundan çıkarılarak Barcola ile değiştirildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY

Geçtiğimiz ay Liverpool-Galatasaray maçında Noa Lang’ın parmağının reklam panosuna sıkışarak yaralandığı olayın ardından Anfield’daki panolarda düzenlemeye gidildiği belirtilmişti.

Galatasaray Kulübü’nün olay sonrası UEFA’ya başvurduğu ve inceleme süreci başlatıldığı aktarılmıştı.

Liverpool’da ise Hugo Ekitike’nin aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

