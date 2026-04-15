15 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Ekonomi Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi

Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve gümüş piyasalarına yönelik merakla beklenen değerlendirmelerini paylaştı. Yatırımcıların "Ne olacak?" sorusuna yanıt veren Geçer, kısa vadeli beklentilerini ve gram altın için işaret ettiği dikkat çekici fiyat hedeflerini açıkladı.

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 1

YENİÇAĞ Yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında altın ve gümüş piyasalarına yönelik merakla beklenen değerlendirmelerini paylaştı.

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 2

Altın Fiyatlarında "Sessiz Fırtına" Beklentisi

Piyasalardaki mevcut durumu bir "bekleyiş süreci" olarak nitelendiren Selçuk Geçer, altının ons fiyatında yatay bir seyir izlendiğini belirtti.

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 3

Geçer, bu sürecin süresine dair net bir tarih vermese de, teknik bir kırılma için işaret fişeğini şu sözlerle ateşledi:

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 4

"Bana göre bu seviyelerde yatay bir süre daha gidecek. 10 gün, 15 gün, bir ay olabilir bilmiyorum ama sonrasında altının onsunda 5 bin 500 kritik seviyesi kırıldığında önce 7 bin dolara doğru giden bir altın fiyat göreceğiz."

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 5

Gram Altında 13 Bin ve 17 Bin TL İddiası

Türkiye’deki yatırımcıların en çok odaklandığı gram altın fiyatları için kur faktörünün belirleyici olacağına vurgu yapan Geçer,

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 6

olası bir kur kırılması durumunda yaşanabilecek senaryoları şu şekilde özetledi:

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 7

Senaryo 1

Ons fiyatı mevcut seviyelerinde kalsa bile, kurda yaşanacak bir sıçrama ile sabah uyandığınızda 13 bin liralık bir gram altın fiyatı görebilirsiniz.

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 8

Senaryo 2

Eğer ons fiyatı beklenen 7 bin dolar seviyelerine ulaşırsa, gram altında 16 bin ve 17 bin TL civarında rakamlar gündeme gelebilir.

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 9

Yatırımcılara "Sabır ve Koruma" Çağrısı

Piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyaran Selçuk Geçer, özellikle "kısa yoldan zengin olma" hırsına kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 10

Geçer, şu önemli tavsiyelerde bulundu:

"Sakin olun, sabırlı olun. Paranızı koruma derdine düşün. Paranızı büyütme derdine değil. Yani böyle günlük al-satlarla, kaldıraçlarla falan ben parama para katarım havasına girmeyin. Paranızı kaybedersiniz. Lütfen orta ve uzun vadeli olaylara bakın.''

Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi - Resim: 11

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Diğer
