Altın piyasayı yakıp kavuracak: Selçuk Geçer ‘sabah uyandığınızda’ dedi
Ekonomist Selçuk Geçer, altın ve gümüş piyasalarına yönelik merakla beklenen değerlendirmelerini paylaştı. Yatırımcıların "Ne olacak?" sorusuna yanıt veren Geçer, kısa vadeli beklentilerini ve gram altın için işaret ettiği dikkat çekici fiyat hedeflerini açıkladı.Derleyen: Hava Demir
Altın Fiyatlarında "Sessiz Fırtına" Beklentisi
Piyasalardaki mevcut durumu bir "bekleyiş süreci" olarak nitelendiren Selçuk Geçer, altının ons fiyatında yatay bir seyir izlendiğini belirtti.
Geçer, bu sürecin süresine dair net bir tarih vermese de, teknik bir kırılma için işaret fişeğini şu sözlerle ateşledi:
"Bana göre bu seviyelerde yatay bir süre daha gidecek. 10 gün, 15 gün, bir ay olabilir bilmiyorum ama sonrasında altının onsunda 5 bin 500 kritik seviyesi kırıldığında önce 7 bin dolara doğru giden bir altın fiyat göreceğiz."
Gram Altında 13 Bin ve 17 Bin TL İddiası
Türkiye’deki yatırımcıların en çok odaklandığı gram altın fiyatları için kur faktörünün belirleyici olacağına vurgu yapan Geçer,
olası bir kur kırılması durumunda yaşanabilecek senaryoları şu şekilde özetledi:
Senaryo 1
Ons fiyatı mevcut seviyelerinde kalsa bile, kurda yaşanacak bir sıçrama ile sabah uyandığınızda 13 bin liralık bir gram altın fiyatı görebilirsiniz.
Senaryo 2
Eğer ons fiyatı beklenen 7 bin dolar seviyelerine ulaşırsa, gram altında 16 bin ve 17 bin TL civarında rakamlar gündeme gelebilir.
Yatırımcılara "Sabır ve Koruma" Çağrısı
Piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcıları uyaran Selçuk Geçer, özellikle "kısa yoldan zengin olma" hırsına kapılmamaları gerektiğini vurguladı.
Geçer, şu önemli tavsiyelerde bulundu:
"Sakin olun, sabırlı olun. Paranızı koruma derdine düşün. Paranızı büyütme derdine değil. Yani böyle günlük al-satlarla, kaldıraçlarla falan ben parama para katarım havasına girmeyin. Paranızı kaybedersiniz. Lütfen orta ve uzun vadeli olaylara bakın.''
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.