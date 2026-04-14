ABD ile İsrail’in İran’a karşı savaşın en kilit noktası Hürmüz Boğazı oldu. Boğaz’ın İran ordusu tarafından gemi geçişlerine kapatılması sonrası özellikle petrol fiyatlarında ciddi dalgalanmalar yaşandı. ABD ise ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalması sonrası Hürmüz Boğazı’nı ablukaya almaya başladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bölgede 10 binin üzerinde askerin yanı sıra çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağının bulunduğunu açıkladı.

İŞTE HÜRMÜZ’DEKİ GERÇEK DURUM

Bölgede yaşanan gelişmeleri yerinde takip eden Russian Today muhabiri Hürmüz Boğazı’ndaki gerçek durumu anlattı. Muhabir, sosyal medyada gündem olan videoda Bandar Abbas kentine Hürmüz Boğazı’ndan geçerek geldiğinin altını çizerek “Hürmüz Boğazı tamamen güvenli ve huzur içinde. Herhangi bir deniz ablukasından eser yok” dedi.

İran gemileri ve Çin tankerlerinin güvenle geçebildiğini vurgulaya muhabir, ABD Başkanı Trump’ın ‘paralel evrende’ olabileceğini söyledi.

Russian Today muhabiri şu ifadeleri kullandı:

“İran'a düşmanlık besleyen ve Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin ise geçişine izin verilmiyor. Her ne kadar ABD Başkanı Sayın Trump gibi birisi onların geçiş izni olduğunu iddia etse de... Görünüşe göre kendisi paralel bir evrende, paralel bir Hürmüz Boğazı'nda, başka bir gerçeklikte onlara bu izni vermiş ve orada bir deniz ablukası uygulamış.

Ancak gerçek, Hürmüz Boğazı'nda gördüğümüz ve kameralarımızla kaydettiğimiz gibidir. Olağandışı hiçbir durum yoktu."