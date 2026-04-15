ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, Başkan Donald Trump’ın görevini yerine getirme yeterliliğinin araştırılması için Kongre’ye özel bir komisyon kurulmasını öngören tasarı sundu.

Tasarı, “Başkanın Görev Yetkilerini ve Sorumluluklarını Yerine Getirme Yeterliliği Komisyonu” adını taşıyor.

Teklife göre Kongre’nin talebi halinde Trump’a zihinsel ve fiziksel tıbbi inceleme yapılabilecek. Başkanın görevini yapamayacağına karar verilmesi durumunda yetkiler otomatik olarak Başkan Yardımcısı’na devredilecek.

TASARININ İÇERİĞİ VE İŞLEYİŞİ

Tasarıda, Başkan Yardımcısı ve Kabine’nin çoğunluğu ya da Kongre tarafından oluşturulacak bir organın yazılı bildirimiyle başkanın yetersizliğinin tespit edilebileceği belirtiliyor.

Bu mekanizma, Anayasa’nın 25. Ek Maddesi’ni andıran bir süreç öngörüyor.Temsilciler Meclisi’nde şu ana kadar 50 Demokrat üye tasarıyı destekledi. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre’de tasarının kabul edilme ihtimali oldukça düşük görülüyor.

RASKİN’İN GEREKÇELERİ

Jamie Raskin, tasarının gerekçesini şu maddelerle açıkladı:

Trump’ın “bütün medeniyetleri yok etme tehdidi” içeren açıklamaları, Kongre’nin savaş yetkilerini aşarak Orta Doğu’da kaos yaratması, Katolik Kilisesi’nin Papa’sına (14. Leo) yönelik ağır hakaretler, Kendisini Hristiyan geleneğindeki Hz. İsa’ya benzeten görselleri paylaşması. Raskin, bu gelişmelerin kamuoyunda başkanın görev yapma kapasitesine olan güveni “eşi görülmemiş” ölçüde sarstığını ve konunun artık bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini savundu.

OLAYIN ARKA PLANI

Trump, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu “suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf” ve “dış politikada berbat” olmakla eleştirmişti. Eleştirilerden yaklaşık bir saat sonra ise kendisinin Hz. İsa gibi tasvir edildiği bir görseli sosyal medyada paylaşmış, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti.

GÖREVDEN ALMA SÜRECİ HATIRLATMASI

ABD’de bir başkanın görevden alınması için Temsilciler Meclisi’nde salt çoğunluk, Senatoda ise 3’te 2 oy çoğunluğu gerekiyor. Bu tasarı doğrudan görevden alma süreci başlatmıyor; yalnızca Trump’ın görev yeterliliğinin tıbbi ve hukuki olarak incelenmesini amaçlıyor.