Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar
İstanbul Kadıköy’de bir ev sahibinin, vefat eden kızından olan torununa bakmak amacıyla açtığı tahliye davası, Yargıtay’ın "bağımsız yaşam hakkı" içtihatlarıyla birleşince kiracının tahliyesiyle sonuçlandı. Mahkemeden emsal karar çıktı.Derleyen: Dilek Taşdemir
"TORUNUMUN İHTİYACI VAR" DEDİ, YARGI HAKLI BULDU
Kadıköy’de 2020 yılında aylık 2 bin TL bedelle kiralanan taşınmazda, ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlık yargıya taşındı.
DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN "ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA" SÖZLEŞMESİ
Dava sürecinde mülkiyet durumuna dair kritik bir detay öne çıktı. Yaşı ilerleyen ev sahibinin, taşınmazı torununa "ölünceye kadar bakma sözleşmesi" ile devrettiği ve tapunun bu şekilde tescil edildiği belirlendi.
Bu özel sözleşme, torunun ev üzerindeki hak sahipliğini ve ihtiyacını hukuki olarak daha güçlü bir zemine taşıdı.
Ev sahibinin, kızının vefatı sonrası bakımını üstlendiği torununun evlenmesi üzerine evin boşaltılmasını talep etmesi, hukuk mücadelesinin fitilini ateşledi.
Kiracının tahliye talebini reddetmesi üzerine açılan davada, mahkemenin kararı "ihtiyaç gerekçesi" üzerinden şekillendi.
MAHKEMEDEN "ÖZGÜR YAŞAM" VURGUSU
Mahkeme, tanık beyanlarını ve sunulan delilleri değerlendirirken Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin emsal kararlarına atıfta bulundu. Kararda şu ifadeler dikkat çekti:
Bir kişinin bekar dahi olsa ailesiyle birlikte yaşamaya zorlanamayacağı,
Bireyin tek başına veya yeni kurduğu ailesiyle müstakil bir konutta yaşama isteğinin hayatın olağan akışına uygun ve en doğal hakkı olduğu vurgulandı.
KİRACIYA YARGILAMA GİDERİ FATURASI
Tahliye davasını kaybeden kiracı, sadece evden çıkmakla kalmadı, aynı zamanda ciddi bir yargılama maliyetiyle de karşı karşıya kaldı. Mahkeme kararına göre kiracı;
18.000 TL vekalet ücreti,
Hazine’ye ödenecek harçlar,
817 TL yargılama gideri ödemeye mahkûm edildi.
Yargıtay'ın kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren emsal kararı, özellikle çocukları veya torunları için konut ihtiyacı doğan mal sahiplerinin, "kişisel bağımsızlık" ve "yeni aile kurma" gerekçeleriyle açtıkları davalarda kiracıların tahliye direncinin hukuki sınırlarını net bir şekilde çizdi.