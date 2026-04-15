Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar

İstanbul Kadıköy’de bir ev sahibinin, vefat eden kızından olan torununa bakmak amacıyla açtığı tahliye davası, Yargıtay’ın "bağımsız yaşam hakkı" içtihatlarıyla birleşince kiracının tahliyesiyle sonuçlandı. Milliyet'in haberine göre, Mahkeme, bekar veya evli fark etmeksizin bireylerin ailesiyle yaşamaya zorlanamayacağına hükmetti.