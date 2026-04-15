Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 17°
Emekli maaşları yeniden hesaplandı: İşte 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emekli maaşı hesaplama sisteminde 2026 yılı itibarıyla yeni bir sürece girildi. İşte 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik için formül...

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emekli maaşı hesaplama sisteminde 2026 yılı itibarıyla yeni bir sürece girildi.

Güncellenen büyüme rakamları ve enflasyon verileriyle birlikte e-Devlet üzerindeki tahminler değişirken, üç farklı dönemi kapsayan sistemin tek bir formülde birleştirilmesi için reform çalışmaları hız kazandı.

GÜNCELLEME KATSAYISI NETLEŞTİ: 1,3197

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem'e göre, 2026 yılı başından itibaren emeklilik dilekçesi verenler için maaş hesaplamasında kullanılan temel göstergelerden biri olan "güncelleme katsayısı" yeniden belirlendi.

2025 yılına ait %30,89’luk TÜFE oranı ve %3,6’lık büyüme rakamının %30’u (1,08 puan) hesaba katılarak yeni katsayı 1,3197 olarak sisteme işlendi.

Nisan ayından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar, bu yeni katsayı ile güncellenmiş tahmini emekli aylıklarını görmeye başladı.

DÖNEMLERE GÖRE MEVCUT MAAŞ FORMÜLLERİ

Emekli maaşı hesaplanırken sigorta başlangıç tarihi hâlâ en kritik faktör olma özelliğini koruyor. Mevcut sistemde üç ayrı dönem baz alınıyor:

2000 Öncesi: Gösterge sistemi ve katsayılar üzerinden en yüksek aylık bağlama oranları uygulanıyor.

2000-2008 Arası: Enflasyon (TÜFE) ve büyüme hızının (GSYH) tamamı (%100) hesaplamaya dahil ediliyor.

2008 Sonrası: Enflasyonun tamamı dikkate alınırken, büyüme hızının yalnızca %30’u maaş hesabına yansıtılıyor.

BÜYÜK REFORM MASADA: ÜÇLÜ YAPI YERİNE TEK FORMÜL

Yıllar içinde dilekçe verme tarihine göre oluşan maaş farklarını gidermek amacıyla hükümet kapsamlı bir reform hazırlığında. Kurulan komisyonun öncelikli hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

Sistemin Sadeleştirilmesi: Üç farklı hesaplama yöntemi yerine, tüm dönemleri kapsayan tek bir formüle geçilmesi.

Çalışma Süresinin Önemi: Maaşın sadece yatırılan prime değil, çalışma gün sayısına da daha duyarlı hale getirilmesi.

SSK ve Bağ-Kur Eşitliği: Kurumlar arası maaş bağlama farklılıklarının giderilmesi ve Bağ-Kur prim gün şartının 9 bin günden 7.200 güne düşürülmesi.

Kademeli Artış: Taban maaş uygulamasındaki dengesizlikleri gidermek adına kök maaşlara seyyanen veya kademeli artışlar yapılması.

2026’DA EMEKLİ OLMAK AVANTAJLI MI?

Uzmanlar, 2026 yılı için belirlenen 1,3197 katsayısının mevcut ekonomik konjonktürde dilekçe verecekler için önemli bir baz oluşturduğunu belirtiyor. 2024 sonu ile 2025 başı arasında yaşanan %30’luk maaş farkı benzeri mağduriyetlerin yaşanmaması için, reform paketiyle güncelleme katsayısının sabitlenmesi ve yıllar arasındaki farkın minimize edilmesi bekleniyor.

1 Ocak 2026 sonrası emeklilik için dilekçe verenlerin maaşları yeni katsayı ile %31,97’lik bir değerleme üzerinden hesaplanacak. Temmuz ayındaki enflasyon farkı ise bu tablonun üzerine eklenecek.

