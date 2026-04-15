Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti grup toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gülistan Doku soruşturması, Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilmesi, Şanlıurfa'daki okul saldırısı ve 12. yargı paketi ile ilgili soruları yanıtlayan Gürlek, bilgilendirmede bulundu.

Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle:

GÜLİSTAN DOKU

Burada şajıslar önemli değil. Suç var mı yok mu, şüpheli var mı yok mu ona bakarız. Savcılar rütbeye bakmaz. Dosya üzerinde viddi şüpheler var. İçerisinde kim olduğuyla ilgilenmiyoruz, sonuna kadar gideceğiz.

MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ

ABB soruşturma iznini İçişleri Bakanlığı verdi. Burada artık Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütüyor.

12. YARGI PAKETİ

12. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz, burada teklifleri değerlendiriyoruz.

YASA DIŞI BAHİS, UYUŞTURUCU, ÇETELER...

Ben göreve geldiğim zaman yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucuyla mücadele ve sanal kumar konusunda kararlılığımı vurguladım. 81 il başsavcılığına özel bir genelge gönderdim. Türkiye genelinde bu soruşturmalar başsavcıların koordinesinde yürütülüyor.