Fransa, enerji bağımsızlığı ve iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak binalarda doğalgaz kullanımını tarihe gömüyor. Başbakan Sébastien Lecornu tarafından duyurulan yeni enerji stratejisi, fosil yakıtlara olan bağımlılığı bitirmeyi ve temiz enerji devrimini başlatmayı hedefliyor.
Binalarda kombi kullanımı tamamen kalkıyor: Durdurma kararı aldılar
Fransa hükümeti, küresel enerji krizlerine karşı "tam elektrifikasyon" dönemini başlattı. Yıllık 10 milyar euroya çıkarılan destek paketiyle, hem binalarda doğalgaz yasaklanıyor hem de ısı pompası ve elektrikli araç kullanımı için dev teşvikler sunuluyor.Derleyen: Abdullah Kerzi
Fransa hükümetinin aldığı kararla birlikte, yeni inşa edilecek olan tüm yapılar doğalgaz ağının dışında kalacak. Bu yasak sadece müstakil evleri değil; apartmanları, toplu konutları ve ticari binaları da kapsıyor. Amaç, binaların karbon ayak izini sıfıra indirmek.
Fransa, sahip olduğu nükleer enerji altyapısını bir avantaja dönüştürerek fosil yakıtların (petrol ve gaz) payını yüzde 60'tan yüzde 40'a çekmeyi planlıyor.
Elektrifikasyon süreci için ayrılan yıllık bütçe 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarıldı. 2030 yılına kadar ülke genelinde temiz enerjinin toplam tüketimdeki payını yüzde 60’a ulaştırmak.
2030’a kadar her yıl Fransa’da üretilen 1 milyon ısı pompasının kurulumu yapılacak. Bu geçişle birlikte hanelerin ısınma giderlerinin yüzde 50 oranında düşürülmesi hedefleniyor. 2050 yılına kadar tam 2 milyon sosyal konut doğalgaz sisteminden tamamen arındırılacak.
Enerji devrimi sadece binalarla sınırlı kalmıyor, ulaşım sektöründe de büyük teşvikler yolda. Sağlık çalışanları ve esnaflar için 50 bin ek elektrikli araç düşük maliyetli kiralama yöntemiyle kullanıma sunulacak.
Şirketlerin araç filolarını elektrikliye dönüştürmesi için araç başına 100 bin euroya kadar nakdi destek sağlanacak.