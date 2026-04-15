Mansur Yavaş, gazeteci Aytunç Erkin'e konuştu. Hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin konuşan Yavaş, sürecin hukukla izah edilemeyeceğine dikkat çekerken, "İnsanlara uygulanan çifte standardı herkes görüyor. Üzülüyorum. Devlette böyle olmamalı" dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Soruşturma izni için ne diyorsunuz?

“Görüyorsunuz Mansur Yavaş’ın bir ilgisi bulunmamış diyor ama ‘olsun varsın diyorlar bir deneyelim’! Danıştay’a başvuruyoruz, perşembe günü basın toplantısı yapacağız. Başka türlü örnekleriyle beraber İçişleri Bakanı kimlere ne demiş ne dememiş belgeleriyle anlatacağım.

Soruşturma nasıl başlamış?

Belediyenin ses tesisatçısı Osman Cem Taşbaş, konser soruşturmasında biliyorsunuz şüpheli olmadığı halde MASAK raporunda konser yaptırılan firmaya paralı iş yaptırdığı ortaya çıkınca açığa alındı. Memur böyle bir şey yapamaz! Dolayısıyla bu şahıs hakkında belediyenin aletlerini kullandığı için savcılığa şikayette bulunduk. Belli ki buna MASAK raporu verilmiş. Alakanız olmayan bir şeyle durup dururken ne yaparsınız? Hiçbir şey! Durup dururken dilekçe vermenize gerek var mı? Yok! Dilekçe veriyor bu şahıs. Muhtemelen Çankırı mitingine parayla götürdü insanları. Benin ne alakam olabilir? Ben maaş almıyorum, seçimlerde belediyenin arabasına binmem! O kadar titizim. Karabük’tekiler de haber olunca hemen soruşturma açtırdım. Kim gelmiş gitmiş diye.

Soruşturmaları neye bağlıyor Mansur Yavaş?

Yani böyle bir zorlama var, bir şey bulabilir miyiz? (Gülerek) Bir şey bulacaklar herhalde. Son zamanlarda müfettişler geliyor, inceliyor, bir olumsuzluk bulamayınca ‘bir kez daha inceleyin’ diyorlar. Gelsinler bakalım! Allah’ın izniyle kendimizden korktuğumuz bir durum yok. Hukuk böyle oldu artık. Maalesef! Çifte standart, insanlara uygulanan çifte standardı herkes görüyor. Üzülüyorum. Devlette böyle olmamalı!

Olası cumhurbaşkanlığı adaylığınızla ilgili bir süreç olabilir mi?

Onu diyecek durumda değilim. Benzer belediye başkanlarıyla ilgili yaşananları Genel Başkan anlatıyor. ‘Şurada bunu yaptınız burada bunu yaptınız’ diye. Perşembe günü açıklama yapacağım.