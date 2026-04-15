31 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana 66 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 CHP'li, bir YRP'li ve bir de Saadetli belediye başkanına parti rozeti takması bekleniyor. Siyasette halkın seçtiği belediyeler ve killer farklı partilere transfer olurken, AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken bir eleştiri geldi.

Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle:

Görevdeki milletvekili veya belediye başkanlarının transferi, gidene zarar vermez, gelene fayda sağlamaz.

Sadece siyaseti çürütür.

Siyasetçinin ‘güvenilmez’ algısını pekiştirir.

Seçilmiş biri parti değiştirecekse görevini bırakıp öyle gitmelidir.

İlkesel bir mücadele sonucu partisiyle yollarını ayırmış seçilmişler için bu yol belki istisna olabilir.

Eski Türkiye’nin bu kötü alışkanlığı, maalesef yeni Türkiye’ye miras kaldı.

Kimse kusura bakmasın, hiçbir partinin diğerine söyleyecek sözü yok, fırsatı bulan kapısını transfere açıyor.

Şuna inanırım:

En iyi ittifak veya işbirliği, milletle yapılanıdır.

Transfer, geçici hüzün veya sevinçtir, kalıcı değil.