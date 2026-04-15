Kaza nedeniyle Route 3 otoyolu ve çevre yollar trafiğe kapatılırken, yetkililer sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yetkililer, etkilenen vagonlardan birinde sızıntı bildirildiğini ve bunun üzerine North Bergen Polisi, İtfaiye Teşkilatı ve Jersey City tehlikeli madde (Hazmat) ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Yetkililer, şu an için halka yönelik doğrulanmış bir tehlike bulunmadığını, ancak ekiplerin hangi maddenin sızdığını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. NJ Transit, kazanın tren seferlerini etkilemediğini doğrularken, yaralanan olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

FRA (Federal Railroad Administration) ve ulaşım güvenliği veri setlerine göre:

2020: 1.100–1.300 raydan çıkma olayı

2021: 1.100–1.200 raydan çıkma olayı

2022: 1.200–1.500+ raydan çıkma olayı (sınıflandırmaya göre değişir)

2023: 1.200–1.300 raydan çıkma olayı (FRA eğilim verilerine dayalı tahmin)

2024: 1.081 raydan çıkma olayı (önceki yıllara göre daha düşük)

Tahmini toplam (2020–2024)

Yıllık ortalamalar birleştirildiğinde:

Yaklaşık toplam: ABD’de 2020–2024 arasında ~5.500 ila 6.500 tren