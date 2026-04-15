Anasayfa Spor Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir

Şampiyonluk mücadelesinde puan farkını 2’ye düşüren Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco, önemli oyuncularından biri için özel bir plan hazırladı.

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir - Resim: 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Kadıköy’de cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasını kazanarak derbiye eksiksiz gitmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir - Resim: 2

Deneyimli teknik adam, sarı kart sınırında bulunan 7 futbolcusunu kaybetmeden bu süreci tamamlamayı planlıyor.

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir - Resim: 3

SINIRDAKİ İSİMLER

Sarı-lacivertli ekipte Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde RAMS Park’taki derbide görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir - Resim: 4

Teknik heyetin özellikle son haftalardaki performansıyla öne çıkan Guendouzi konusunda daha hassas davrandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir - Resim: 5

ÖZEL PLAN GÜNDEMDE

Takımın önemli parçalarından biri olan Fransız orta saha oyuncusunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ihtimali değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir - Resim: 6

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 18 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir - Resim: 7

ORTA SAHADA ALTERNATİFLER

Rizespor karşısında İsmail Yüksek-Kante ya da Fred-Kante ikililerinden birinin sahaya çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir - Resim: 8

Teknik ekip, dengeyi korumak ve derbi öncesinde risk almamak adına son kararını antrenman sonrası verecek.

Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir - Resim: 9

66 puanı bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de RAMS Park’ta karşılaşacak.

