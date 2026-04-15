Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Kadıköy’de cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasını kazanarak derbiye eksiksiz gitmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de derbi krizi: 7 yıldız kadroda olmayabilir
Şampiyonluk mücadelesinde puan farkını 2’ye düşüren Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco, önemli oyuncularından biri için özel bir plan hazırladı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Deneyimli teknik adam, sarı kart sınırında bulunan 7 futbolcusunu kaybetmeden bu süreci tamamlamayı planlıyor.
SINIRDAKİ İSİMLER
Sarı-lacivertli ekipte Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi, Rizespor karşısında kart görmeleri halinde RAMS Park’taki derbide görev yapamayacak.
Teknik heyetin özellikle son haftalardaki performansıyla öne çıkan Guendouzi konusunda daha hassas davrandığı öğrenildi.
ÖZEL PLAN GÜNDEMDE
Takımın önemli parçalarından biri olan Fransız orta saha oyuncusunun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ihtimali değerlendiriliyor.
Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcu, çıktığı 18 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
ORTA SAHADA ALTERNATİFLER
Rizespor karşısında İsmail Yüksek-Kante ya da Fred-Kante ikililerinden birinin sahaya çıkması bekleniyor.
Teknik ekip, dengeyi korumak ve derbi öncesinde risk almamak adına son kararını antrenman sonrası verecek.
66 puanı bulunan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de RAMS Park’ta karşılaşacak.