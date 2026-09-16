Kaynak: Haber Merkezi / İHA

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde can pazarı yaşandı. San Fernando Vadisi'nde bulunan Chatsworth bölgesindeki bir otobüs kazasından görüntü almaya çalışan haber helikopteri, henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı hızla yere çakıldı.

ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

Yerel saatle 18.57 sıralarında meydana gelen kaza sonrası helikopterde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Los Angeles İtfaiye Departmanı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

EN AZ 3 ÖLÜ, 1 YARALI

İtfaiye ekiplerinin enkaz alanında yaptığı incelemelerde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 1 kişi ise ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin ve yaralanan kişinin kimlik bilgilerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Helikopterde haber muhabiri Eliana Moreno ve pilot George Marciniw bulunuyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Facianın ardından Los Angeles Polisi alan çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) uzmanları tarafından geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.