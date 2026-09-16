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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Eylül’de Beştepe’de gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin siyasi gündemi devam ediyor.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kritik temasa dair değerlendirmelerini ise gazeteci Barış Terkoğlu aktardı.

'ZAMANLAMASINDA BİR SORUN VAR'

Onlar TV ekranlarında konuşan Terkoğlu, İmamoğlu’nun yakın çevresiyle kurduğu temaslardan edindiği bilgileri paylaştı. Terkoğlu, görüşmeye dair İmamoğlu'nun "Bir belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmesinde hiçbir sakınca, hiçbir sorun yoktur. Ancak bu görüşmenin tarihinde, zamanlamasında bir sorun var" değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

9 Eylül'ün Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıl dönümü olması ve parti açısından taşıdığı sembolik önem nedeniyle, bu randevunun o güne "sıkıştırılmaması" gerektiği ifade ettiğini aktaran Terkoğlu, Yavaş'ın aynı gün düzenlenen kuruluş resepsiyonuna ve Anıtkabir ziyaretine katılamamış olması da bu rahatsızlığın bir parçası olduğunu söyledi.

'SORUMLUSU YAVAŞ DEĞİL'

Terkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İmamoğlu cephesi 9 Eylül tarihinde verilen bu fotoğrafın faturasını Mansur Yavaş'a kesmiyor. Randevuyu talep eden taraf Yavaş olsa da, tarihi belirleyen merciin Beştepe olduğuna dikkat çekilerek "Bu tarihin bu şekilde seçilmesi, bu fotoğrafın o tarihte verilmiş olmasının sorumlusu Mansur Yavaş değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" dediğini aktardı.