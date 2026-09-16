Yeniçağ Gazetesi
16 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Anasayfa Gündem SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı

SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı

Evinde temizlikçi veya bakıcı çalıştıranları ilgilendiren dikkat çekici uyarı İsa Karakaş'tan geldi. Karakaş, sigortasız çalışanın iş kazası geçirmesi halinde SGK'nın yaptığı masrafları işverenden tahsil edebileceğini, borcun ödenmemesi durumunda ise haciz sürecinin gündeme gelebileceğini yazdı.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken ağır yaralanan yabancı uyruklu çalışanın yaşadığı kaza, ev hizmetlerinde sigorta ve çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.

1 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 2

Evlerinde temizlikçi veya bakıcı çalıştıranların yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

2 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 3

Bazı ev sahipleri sigortayı gereksiz bir maliyet olarak görürken, çalışanı şirket aracılığıyla temin ettiğinde sorumluluğun kendisinde olmadığını düşünüyor.

3 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 4

Ancak evde meydana gelebilecek bir iş kazası, ev sahibini SGK ödemeleri ve yüksek tazminatlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

4 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 5

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında konuyu değerlendirerek sigortasız çalıştırmanın cezai ve mali sonuçlarına dikkat çekti.

5 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 6

SGK YAPTIĞI MASRAFLARI İŞVERENDEN İSTEYEBİLİR

Karakaş, evde çalışan kişinin SGK bildiriminin yapılmaması halinde yalnızca idari para cezasıyla karşılaşılmayacağını belirtti.

6 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 7

Yazıda, evde çalışan temizlikçinin sigortasızken iş kazası geçirmesi halinde SGK'nın yaptığı masrafların işverene fatura edilebileceği ifade edildi.

7 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 8

Karakaş'ın yazısında ölen kişinin eşine, çocuklarına veya ana-babasına bağlanan aylıkların peşin sermaye değerinin, tedavi giderlerinin ve sağ kalıp sakat kalan çalışana bağlanan malullük maaşının peşin değerinin rücuen tahsil edilebileceği belirtildi.

8 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 9

EV VE ARABA SATIŞINA KADAR GİDEBİLİR

Karakaş, SGK'nın çıkaracağı rücu faturasının ev ve arabanın toplam değerini aşabileceğini belirterek, kurumun alacağını tahsil etmek için haciz başlatabileceği uyarısında bulundu.

9 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 10

Yazıda, ev ve arabanın icra yoluyla satılabileceği ifade edildi.

10 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 11

Bu nedenle evinde çalışan istihdam eden kişilerin, sigorta yükümlülüklerini yerine getirmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

11 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 12

TAZMİNAT DAVALARI DA GÜNDEME GELEBİLİYOR

Karakaş'a göre tehlike yalnızca SGK tarafından yapılabilecek tahsilatlarla sınırlı kalmıyor.

12 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 13

Kazaya uğrayan temizlikçinin sağ olması halinde kendisinin, vefat etmesi halinde ise geride kalan ailesinin İş Mahkemelerinde ayrıca tazminat davası açabileceği belirtildi.

13 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 14

Yazıda; destekten yoksun kalma tazminatı, cismani zarar (maluliyet) tazminatı ve manevi tazminat taleplerinin gündeme gelebileceği kaydedildi.

14 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 15

Karakaş, Yargıtay yerleşik içtihatlarında ev hizmetlerinde çalışanların işvereni konumundaki hane sahiplerinin “Tam Kusurlu” veya “Ağır İhmalli” sayılmasının söz konusu olabileceğini de yazdı.

15 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 16

ÖLÜM VEYA YARALANMADA CEZA SORUMLULUĞU

Evde çalıştırılan kişinin gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan çalıştırılması ve bunun sonucunda ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde cezai sorumluluğun da gündeme gelebileceği belirtildi.

16 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 17

Karakaş, Türk Ceza Kanunu'ndaki "taksirle ölüme neden olma" ve "taksirle yaralamaya neden olma" hükümlerine dikkat çekti.

17 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 18

Temizlik firmasından gelse dahi çalışanın eve alınmadan önce çalışma izni ve SGK tescilinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

18 19
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı - Resim: 19

YABANCI ÇALIŞANLARDA ÇALIŞMA İZNİ UYARISI

Yabancı uyruklu çalışanlar konusunda da önemli uyarılar yapan Karakaş, çalışma izni bulunmayan yabancının çalıştırılmasının ayrıca yaptırım doğurabileceğini belirtti.

19 19
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro