Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken ağır yaralanan yabancı uyruklu çalışanın yaşadığı kaza, ev hizmetlerinde sigorta ve çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.
SGK haciz başlatabilir: İsa Karakaş uyardı
Evinde temizlikçi veya bakıcı çalıştıranları ilgilendiren dikkat çekici uyarı İsa Karakaş'tan geldi. Karakaş, sigortasız çalışanın iş kazası geçirmesi halinde SGK'nın yaptığı masrafları işverenden tahsil edebileceğini, borcun ödenmemesi durumunda ise haciz sürecinin gündeme gelebileceğini yazdı.Kaynak: Diğer
Evlerinde temizlikçi veya bakıcı çalıştıranların yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.
Bazı ev sahipleri sigortayı gereksiz bir maliyet olarak görürken, çalışanı şirket aracılığıyla temin ettiğinde sorumluluğun kendisinde olmadığını düşünüyor.
Ancak evde meydana gelebilecek bir iş kazası, ev sahibini SGK ödemeleri ve yüksek tazminatlarla karşı karşıya bırakabiliyor.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında konuyu değerlendirerek sigortasız çalıştırmanın cezai ve mali sonuçlarına dikkat çekti.
SGK YAPTIĞI MASRAFLARI İŞVERENDEN İSTEYEBİLİR
Karakaş, evde çalışan kişinin SGK bildiriminin yapılmaması halinde yalnızca idari para cezasıyla karşılaşılmayacağını belirtti.
Yazıda, evde çalışan temizlikçinin sigortasızken iş kazası geçirmesi halinde SGK'nın yaptığı masrafların işverene fatura edilebileceği ifade edildi.
Karakaş'ın yazısında ölen kişinin eşine, çocuklarına veya ana-babasına bağlanan aylıkların peşin sermaye değerinin, tedavi giderlerinin ve sağ kalıp sakat kalan çalışana bağlanan malullük maaşının peşin değerinin rücuen tahsil edilebileceği belirtildi.
EV VE ARABA SATIŞINA KADAR GİDEBİLİR
Karakaş, SGK'nın çıkaracağı rücu faturasının ev ve arabanın toplam değerini aşabileceğini belirterek, kurumun alacağını tahsil etmek için haciz başlatabileceği uyarısında bulundu.
Yazıda, ev ve arabanın icra yoluyla satılabileceği ifade edildi.
Bu nedenle evinde çalışan istihdam eden kişilerin, sigorta yükümlülüklerini yerine getirmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.
TAZMİNAT DAVALARI DA GÜNDEME GELEBİLİYOR
Karakaş'a göre tehlike yalnızca SGK tarafından yapılabilecek tahsilatlarla sınırlı kalmıyor.
Kazaya uğrayan temizlikçinin sağ olması halinde kendisinin, vefat etmesi halinde ise geride kalan ailesinin İş Mahkemelerinde ayrıca tazminat davası açabileceği belirtildi.
Yazıda; destekten yoksun kalma tazminatı, cismani zarar (maluliyet) tazminatı ve manevi tazminat taleplerinin gündeme gelebileceği kaydedildi.
Karakaş, Yargıtay yerleşik içtihatlarında ev hizmetlerinde çalışanların işvereni konumundaki hane sahiplerinin “Tam Kusurlu” veya “Ağır İhmalli” sayılmasının söz konusu olabileceğini de yazdı.
ÖLÜM VEYA YARALANMADA CEZA SORUMLULUĞU
Evde çalıştırılan kişinin gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan çalıştırılması ve bunun sonucunda ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde cezai sorumluluğun da gündeme gelebileceği belirtildi.
Karakaş, Türk Ceza Kanunu'ndaki "taksirle ölüme neden olma" ve "taksirle yaralamaya neden olma" hükümlerine dikkat çekti.
Temizlik firmasından gelse dahi çalışanın eve alınmadan önce çalışma izni ve SGK tescilinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.
YABANCI ÇALIŞANLARDA ÇALIŞMA İZNİ UYARISI
Yabancı uyruklu çalışanlar konusunda da önemli uyarılar yapan Karakaş, çalışma izni bulunmayan yabancının çalıştırılmasının ayrıca yaptırım doğurabileceğini belirtti.