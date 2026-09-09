Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, uluslararası kara geçiş noktası olan Starokozache'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası çıkan yangınlara müdahale edildiğini duyurdu. Ekiplerin bölgedeki 16 kişiyi otobüslerle güvenli alanlara tahliye ettiğini bildiren Kiper, sınır kapısı altyapısının ağır hasar alması nedeniyle operasyonların durdurulduğunu ve durumun Moldova makamlarına iletildiğini aktardı.