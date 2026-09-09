Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, uluslararası kara geçiş noktası olan Starokozache'ye düzenlenen hava saldırısı sonrası çıkan yangınlara müdahale edildiğini duyurdu. Ekiplerin bölgedeki 16 kişiyi otobüslerle güvenli alanlara tahliye ettiğini bildiren Kiper, sınır kapısı altyapısının ağır hasar alması nedeniyle operasyonların durdurulduğunu ve durumun Moldova makamlarına iletildiğini aktardı.
Rusya Ukrayna-Moldova sınırını hedef aldı
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Kaynak: İHA
Rus ordusu, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde yer alan ve Moldova sınırında bulunan Starokozache Sınır Kapısı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
22 ton yağ taşıyan tır alev aldı: Araç tamamen yandı Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde 22 ton sentetik yağ taşıyan tır, Almatı-Termez-Taşkent karayolunda alev aldı. Yangında tır ve römork tamamen yanarken, yağın bir bölümü yola döküldü. Alevler yaklaşık 1 hektarlık kuru otu da küle çevirdi. Olayda can kaybı yaşanmadı.
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