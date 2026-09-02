Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde 22 ton sentetik yağ taşıyan bir tırda yangın çıktı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yangın, Türkistan iline bağlı Kazıgurt ilçesinde, Rabat köyüne yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Almatı-Termez-Taşkent karayolunda meydana geldi.
Yangının ardından tır ve römork tamamen yanarken, araçta bulunan 22 ton sentetik yağın bir bölümünün yola döküldüğü belirlendi.
YANGIN 1 HEKTARLIK KURU OTU DA KÜL ETTİ
Yangının çevredeki kuru otlara sıçraması sonucu yaklaşık 1 hektarlık alan da yandı.
Türkistan bölgesi ve Şimkent kentinden olay yerine sevk edilen Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri tamamen söndürdü.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Söndürme çalışmalarında 20 personel ve 5 araç görev aldı.
Yola dökülen sentetik yağın temizlenmesi için yol hizmetleri ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 500 metrelik alanda temizlik çalışması yürütülüyor.
Yangında can kaybı yaşanmadı.