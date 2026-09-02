Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde 22 ton sentetik yağ taşıyan bir tırda yangın çıktı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yangın, Türkistan iline bağlı Kazıgurt ilçesinde, Rabat köyüne yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Almatı-Termez-Taşkent karayolunda meydana geldi.

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Yangının ardından tır ve römork tamamen yanarken, araçta bulunan 22 ton sentetik yağın bir bölümünün yola döküldüğü belirlendi.

YANGIN 1 HEKTARLIK KURU OTU DA KÜL ETTİ

Yangının çevredeki kuru otlara sıçraması sonucu yaklaşık 1 hektarlık alan da yandı.

Türkistan bölgesi ve Şimkent kentinden olay yerine sevk edilen Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri tamamen söndürdü.

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TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Söndürme çalışmalarında 20 personel ve 5 araç görev aldı.

Yola dökülen sentetik yağın temizlenmesi için yol hizmetleri ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 500 metrelik alanda temizlik çalışması yürütülüyor.

Yangında can kaybı yaşanmadı.