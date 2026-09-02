Kent merkezinde düzenlenen gösteride, düzensiz göç politikalarına tepki gösteren kalabalık çeşitli sloganlar attı ve hükümetten göç politikalarının yeniden ele alınmasını talep etti.
Gösteriye katılanlar, düzensiz göçün güvenlik, barınma ve kamu hizmetleri üzerindeki etkilerine dikkat çekerek daha sıkı önlemler alınmasını istedi.
Madrid’deki protesto, İspanya’da göç ve sığınma politikalarına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Ülkede düzensiz göçün yanı sıra Avrupa Birliği’nin göç politikaları ve sınır güvenliği de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.