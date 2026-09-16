Aziz Çelik iktidarın emeklilerden gizlediği bilgiyi açıkladı

"Türkiye'de emeklilerin ne kadarının asgari ücretin altında, ne kadarının üstünde veya ne kadarının 50 bin lira aldığını bilmiyoruz. Bilgi Edinme Kanunu yoluyla SGK’dan bu verileri istedim, vermediler. Dava açtım, sadece dava tarihindeki en düşük emekli aylığını bildirdiler. Bu bilgileri saklıyorlar çünkü şu anda yaklaşık 23 bin 500 lira civarında aylık alanların sayısının 5 milyonu geçtiği gayriresmî olarak biliniyor. Bu tablonun açıklanması, Türkiye'de emekli aylıklarının dibe doğru eşitlendiğini gösterecek. Tepkiden korktukları için bu veriyi gizliyorlar."