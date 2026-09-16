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Kaynak: Haber Merkezi

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve stratejik sevkiyat rotalarında yaşanan krizler, küresel ekonomiyi büyük bir enerji darboğazının eşiğine getirdi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, alternatif Doğu-Batı boru hattına düzenlenen saldırılar ve Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki kontrolü artırması petrol arzını durma noktasına getirdi.

GÜNLÜK 2,5 MİYON VARİLLİK KESİNTİ

Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı boru hattına yönelik saldırılarda iki ana pompa istasyonunun kullanılamaz hale gelmesi, piyasadan günlük en az 2,5 milyon varil petrolü devre dışı bıraktı. Onarım çalışmalarının aylar süreceği belirtilirken, Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki iki adayı daha ele geçirerek Suudi gemilerinin geçişini engellemesi lojistik krizi tırmandırdı.

SİSTEMDEKİ TAMPONLAR ETKİSİNİ YİTİRDİ

Texas'ın Austin kentindeki enerji konferansında konuşan Chevron CEO'su Mike Wirth, piyasadaki riskleri hafifleten mekanizmaların artık işlevini yitirdiğini söyledi. Wirth, sistemdeki tamponların ortadan kalktığını ve yakın vadede durumun düzeleceğine dair bir işaret görmediklerini vurguladı. Sektör temsilcileri ise ticari akaryakıt stoklarının altı aydan uzun süredir kesintisiz düştüğüne dikkat çekiyor.

DEV BANKALAR FİYAT TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Ağustos ayında ortalama 91 dolar seviyesine çıkan Brent petrol için finans devleri tahminlerini güncelledi. Goldman Sachs, artan lojistik riskler nedeniyle petrol fiyat tahminini varil başına 5 dolar yükselterek Brent petrolün Aralık 2026'da 85 dolar, 2027'de ise 80 dolar olacağını öngördü. Deutsche Bank ise Brent petrol için 79 dolarlık bir seviye işaret etti.

İĞNEDEN İPLİĞE ZAM DALGASI KAPIDA

Yükselen petrol maliyetleri yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, üretim ve lojistik zincirini de doğrudan etkiliyor. Fabrikalardan raflara uzanan taşımacılık maliyetlerinin artması; ekmekten suya, kıyafetten teknolojiye kadar geniş bir ürün grubunda fiyat artışı riski yaratıyor. Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde bu etkinin çok daha hızlı hissedileceği ve tüketicinin alım gücünü baskılayacağı ifade ediliyor.