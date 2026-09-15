Trump'tan şoke eden yemin: 'Bana oy vermeyen cehenneme gider'

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’taki partililere sıra dışı bir sadakat yemini ettirerek gündeme bomba gibi düştü. Anketlerde oyları eriyen Trump’ın, destekçilerine "Hile yapacağım" sözünü tekrarlattığı ve sandığa gitmeyenleri cehennemle tehdit ettiği anlar gündem oldu.