İran'da Meşhed'den Kirmanşah'a giden Sepehran Airlines'a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.
Aktarılan bilgilere göre uçuş sırasında türbülansla karşılaşan uçağın kabin tavanının bir bölümünde çökme meydana geldi. Yaşanan olay yolcular arasında paniğe neden oldu.
PİLOT GERİ DÖNME KARARI ALDI
Türbülansın ardından pilotun acil durum ilan ederek kalkış yapılan Meşhed Havalimanı'na geri dönme kararı aldığı belirtildi.
Uçak, havalimanına emniyetli şekilde inişini tamamlarken olayın ardından yolcuların durumuna ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Kabin içerisinden kaydedildiği belirtilen görüntüler de sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin, olay sırasında yolcuların yaşadığı paniği ve kabin tavanındaki hasarı gösterdiği aktarıldı.
Tavandaki hasarın türbülans sırasında meydana geldiği ileri sürülürken, olayın teknik nedenine ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.