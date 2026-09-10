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Filipinler açıklarında seyreden bir yolcu feribotunda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Başkent Manila'dan Palawan eyaletine bağlı Coron bölgesine gitmek üzere denize açılan feribotta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Toplam 117 yolcu ve 17 mürettebatın bulunduğu 134 kişilik gemiyi kısa sürede alevler kapladı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği facialı kazada, 42 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kayıp olan 87 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise geniş çaplı olarak devam ediyor.