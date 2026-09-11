ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’ın Dallas kentinde düzenlenen iki günlük Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin kapanışında hafızalardan silinmeyecek açıklamalara imza attı. Salondaki kalabalığı sıra dışı bir sadakat yeminine davet eden Trump, destekçilerinden yaklaşan seçimler için kelimenin tam anlamıyla şoke eden bir söz aldı.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE HİLE YAPACAĞIM" DEDİRTTİ

Partililerden sağ ellerini kaldırmalarını isteyen Trump, salondakilere kendi sözlerini tekrarlattı. Kalabalığa, "ABD tarihinin bizi nefessiz kalacak kadar çok seven en büyük başkanına söz veriyorum ki sandığa gideceğim... Tıpkı Demokratların yaptığı gibi ben de elimden geldiğince hile yapacağım" ifadelerini söyleten ABD Başkanı, hemen ardından tonunu daha da sertleştirdi.

3 Kasım vurgusu yapan Trump, konuşmasını tehditkar bir dille tamamlayarak, "Oy vermezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Cehenneme gidersiniz ve ben bunun başınıza gelmesini istemem" dedi.

KENDİ EKİBİNİ BİLE GÖLGEDE BIRAKTI

Trump’ın bu hamlesi, kongredeki diğer tüm başlıkların önüne geçti. Etkinlikte söz alan Başkan Yardımcısı JD Vance, geçtiğimiz yıl suikast sonucu yaşamını yitiren muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü anarak kararsız seçmene sadakat çağrısı yapsa da tüm dikkatler Trump'ın şok sözlerine kilitlendi.

CUMHURİYETÇİ KANATTA PANİK: ANKETLER DÜŞÜŞTE

Dallas'taki kongreyle birlikte 2026 ara seçim yarışında son viraja girilirken, Cumhuriyetçi Parti cephesinde ciddi bir endişe hakim. Sandığa sadece iki ay kala yapılan kamuoyu araştırmaları, Başkan Trump'ın onay oranının yüzde 30'lu seviyelerin ortalarına ve hatta altına gerilediğini gösteriyor.

Teksas gibi partinin kalesi sayılan çekişmeli eyaletlerde dahi Demokratlar arayı kapatıyor. Nitekim Kuzey Karolina Senato adayı Michael Whatley'nin, Elon Üniversitesi ve YouGov ortaklığında yapılan son ankette Demokrat rakibinin çift haneli farkla gerisinde kalması, sonbaharda Senato'daki çoğunluğun el değiştirebileceği sinyalini veriyor.