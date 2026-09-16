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Kaynak: Haber Merkezi

Narin Güran cinayeti ve yargılama sürecini konu alan “Şeytantepe” belgeseli 140journos tarafından hazırlandı.

YouTube’da 2,9 milyon kez izlenen belgesel, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve platformdan kaldırıldı.

BİLİRKİŞİ TUNCAY BEŞİKÇİ’NİN X HESABIN DA ENGELLENDİ

Narin Güran cinayeti davasında bilirkişi olarak görev yapan ve “Şeytantepe” belgeselinde de görüşlerine yer verilen Tuncay Beşikçi’nin X sosyal medya hesabı da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.





Belgeselin internet sitesindeki sayfası daha önce engellenmişti



“Şeytantepe” belgeselinin 140journos.com’daki sayfası ise daha önce erişime engellenmişti. Sayfa, Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 27 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/6297 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.



NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 21 Ağustos 2024’te haber alınamadı. Günler süren arama çalışmalarının ardından Narin’in cansız bedeni 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde, bir çuval içerisinde bulundu.

Adli Tıp Kurumu incelemelerinde Narin Güran’ın oksijensiz bırakılarak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayete ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 28 Aralık 2024’te anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Nevzat Bahtiyar ise ilk yargılamada “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Bahtiyar hakkındaki hükmü bozarak eyleminin “nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi. Yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar, 16 Nisan 2026’da aynı suçtan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.