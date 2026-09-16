Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atmayı hedefleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlamasını hızlandırırken bileti kesilen ilk isim belli oldu.

SAKATLIKLAR VE YÜKSEK MAAŞ GÖZDEN DÜŞÜRDÜ

Sezon başında 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Wilfried Singo, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremedi. Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 26 maçta takımını yalnız bırakan 25 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, bu sezon Süper Lig'de yalnızca 2 karşılaşmada toplam 41 dakika süre alabildi.

Saha içerisindeki istikrarsızlığı ve yıllık 4.8 milyon euro'luk yüksek net maaşı sebebiyle teknik heyet ve Dursun Özbek yönetiminin gözünden düşen oyuncu için karar verildi. En iyi ihtimalle milli ara sonrası sahalara dönmesi beklenen Singo'nun menajeriyle iletişime geçen kulüp yetkilileri, ocak ayı için oyuncuya kulüp bulunmasını talep etti. Yönetim, mali yükü hafifletmek adına oyuncuyu bonservisiyle satamasa bile ilk etapta kiralık olarak takımdan göndermeyi planlıyor.

SAĞ BEKE DİREKT İLK 11 HAMLESİ

Singo ile yolları ayırmaya hazırlanan Cimbom, ocak ayında sağ bek bölgesine takviye yapmayı kesinleştirdi. Roland Sallai'nin performansını da göz önünde bulunduran teknik heyet, yeni transferi doğrudan ilk 11'de oynatacak ve bu kulvarda rekabeti artıracak istikrarlı bir ismi kadroya katmayı hedefliyor.