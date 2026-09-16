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Kaynak: DHA / İHA

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) ortak çalışmaları neticesinde; sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli "Aydo Yazılım" adlı şirkete operasyon yapıldı.

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

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