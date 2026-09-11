Sosyal medyada daha fazla izlenme ve etkileşim almak isteyen bazı içerik üreticileri, sınırları her geçen gün biraz daha zorluyor. Tıklanma uğruna çekilen ilginç, şaşırtıcı ve kimi zaman tehlikeli videolar, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Gündelik hayatın sıradan anlarını sıra dışı hale getirenlerden, insanların tepkilerini ölçmek için garip deneyler yapanlara kadar pek çok içerik sosyal medyada gündem oluyor. İzleyicinin dikkatini birkaç saniyede yakalamayı hedefleyen bu videolar, "Daha fazla izlenmek için ne kadar ileri gidilebilir?" sorusunu da beraberinde getiriyor. Beğeni ve izlenme sayıları arttıkça, içerik üreticileri arasındaki rekabet de giderek kızışıyor.

'KENDİNE GEL'

Son olarak sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda bir içerik üreticisi video çekmek için kendini sağa sola attı. Kendisini sağa sola fırlatan içerik üreticisine bir vatandaş hem tepki gösterdi hem yardım etti: "Ne yapıyon oğlum, kendine gel, manyak mısın nesin!"

Vatandaşın, içerik üreticisine gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.