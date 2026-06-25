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Goldman Sachs Research'ün öngörülerine göre, küresel içerik üreticisi ekonomisinin toplam adreslenebilir pazar büyüklüğü beş yıllık dönemde yaklaşık iki katına çıkarak 250 milyar dolardan 2027'de 480 milyar dolara ulaşabiliyor. Bu büyümenin ardındaki temel itici güçler arasında influencer pazarlama harcamaları ve platform ödemeleri öne çıkıyor. Aynı araştırma, dünya genelindeki 50 milyon içerik üreticisinin önümüzdeki beş yılda yıllık yüzde 10 ila 20 arasında bir bileşik büyüme oranıyla artmasını öngörüyor. İçerik üreticilerinin gelirinin yaklaşık yüzde 70'ini doğrudan marka iş birlikleri oluşturuyor. Bu tablo, markaların doğru içerik üreticisiyle eşleşmesini sağlayan dijital altyapıların stratejik önemini her geçen gün artırıyor.

Sektördeki bu hızlı genişleme, markaların içerik üreticisi seçiminde profesyonel araçlara yönelmesini zorunlu kılıyor. Influencer Market Kurucusu Mehmet Karabaş, bu noktada platformlaşmanın belirleyici olduğunu vurguluyor: "İçerik üreticisi ekonomisinin bu denli hızlı büyümesi, markaların artık dağınık süreçlerle ilerleyemeyeceğini gösteriyor. Doğru eşleştirme, güvenli ödeme ve ölçülebilir performans bugün her kampanyanın temel ihtiyacı haline geliyor. Influencer Market olarak bu ihtiyaçları tek bir dijital akışta birleştirerek markaların önünü açıyoruz."

Fortune Business Insights verilerine göre, küresel influencer pazarlama platformu pazarı 2025 yılında 23,59 milyar dolar büyüklüğe ulaşıyor. Aynı araştırma, pazarın 2026'da 27,54 milyar dolara çıkmasını ve 2034 yılına kadar yüzde 15,90'lık bileşik yıllık büyüme oranıyla 89,90 milyar dolara genişlemesini öngörüyor. Bu büyümede, markaların içerik üreticisi keşfi, kampanya yönetimi ve performans takibini tek platformda toplama eğilimi belirleyici rol oynuyor. Kuzey Amerika, 2025 itibarıyla yüzde 37,20'lik payla pazarın en büyük bölgesi konumunda bulunuyor. Asya Pasifik bölgesi ise aynı yıl 5,11 milyar dolarlık büyüklükle pazarın yüzde 21,70'ini oluşturuyor ve 2026'da 6,11 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu veriler, platform tabanlı influencer pazarlamasının küresel ölçekte hızla olgunlaştığını ortaya koyuyor.

Karabaş, bu verilerin gelişmekte olan pazarlar için güçlü bir potansiyele işaret ettiğini ifade ediyor: "Platform ekonomisinin çift haneli büyümesi, Türkiye gibi genç ve dinamik dijital nüfusa sahip pazarlar için ciddi bir fırsat anlamına geliyor. Markalar artık görünürlükten çok ölçülebilir etkiyi, erişimden çok dönüşümü önemsiyor."

Influencer Market, tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere keşif, kampanya, teklif, sözleşme, güvenli ödeme ve performans raporlamayı tek panelde birleştiriyor. Platform; yapay zekâ destekli eşleştirme, UGC kampanyaları ve resmi sosyal medya entegrasyonlarıyla markalara uçtan uca bir iş birliği deneyimi sunuyor.

PLATFORM TABANLI PAZARLAMA SEKTÖRÜ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

İçerik üreticisi ekonomisinin büyümesi, yalnızca harcama hacmini değil, sektörün çalışma biçimini de dönüştürüyor. Markalar, doğru içerik üreticisini bulmaktan ödeme güvenliğine kadar uzanan süreçleri tek bir dijital akışta yönetmeye yöneliyor. Goldman Sachs Research'ün verileri, marka iş birliklerinin içerik üreticisi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğunu ve bu modelin sektörün ana motoru olmaya devam ettiğini gösteriyor. Fortune Business Insights ise platform pazarındaki en yüksek gelirin marka itibar yönetimi segmentinden geldiğini ortaya koyuyor. Sektörde yapay zekâ destekli keşif araçları, kampanya analitiği ve otomatik raporlama çözümleri giderek standart hale geliyor. Tüm bu gelişmeler, influencer pazarlamasının deneysel bir kanaldan ölçülebilir ve kurumsal bir pazarlama disiplinine evrildiğini ortaya koyuyor.

"BU ALANDA KALICI BİR STANDART İNŞA EDİYORUZ"

Influencer Market, markalar, ajanslar ve içerik üreticilerini tek platformda buluşturan Türkiye odaklı bir influencer pazaryeri olarak konumunu güçlendiriyor. Platform; resmi web sitesinde 10 binin üzerinde içerik üreticisi, 1.250'den fazla kampanya ve 100'ü aşkın marka bilgisiyle hızla büyüyen bir ekosistem sunuyor. Influencer Market Kurucusu Mehmet Karabaş, markanın yol haritasını şöyle anlatıyor:

"Influencer Market olarak influencer iş birliklerini yalnızca içerik üreticisi bulma aşamasında bırakmıyor; keşiften kampanya oluşturmaya, teklif ve mesajlaşmadan sözleşme, güvenli ödeme ve performans raporlamaya kadar tüm operasyonu tek akışta yönetiyoruz. Web, iOS ve Android üzerinden erişilebilen platformumuzla markaların doğru içerik üreticisine ulaşmasını, içerik üreticilerinin ise profesyonel profil oluşturup kazançlarını takip etmesini sağlıyoruz. Yakın dönemde yapay zekâ destekli eşleştirme, kampanya brief oluşturma, performans tahmini, UGC, PR gifting ve affiliate takip özelliklerimizi daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de creator marketing iş birlikleri için en güvenilir işlem ve operasyon platformlarından biri olmak ve buradaki deneyimi benzer pazarlara taşıyarak güvenli, ölçülebilir ve profesyonel bir iş birliği standardı oluşturmaktır."