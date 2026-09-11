Kaynak: İHA

Samsun’un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde yürütülen zemin etüdü çalışmaları sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte sondaj yapıldı. Çalışma sırasında bilinmeyen bir gaz tespit edilmesi ve gaz kaçağı meydana gelmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi.

Gaz tespit edilmesinin ardından sondaj çalışması durduruldu. Bölgede, tespit edilen gazın niteliğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.