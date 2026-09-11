Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre cuma, cumartesi ve pazar günü yağmur beklenmezken; Pazartesi günü Ege ve İstanbul dahil Marmara'nın tamamında, salı günü ise 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteorolojinin raporuna göre yeni haftanın başlamasıyla beraber Türkiye yaz havasına veda ediyor.

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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

81 il genelinde hafta sonu yağış beklenmiyor, güneşli ve bulutlu bir havanın olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Ancak 14 Eylül Pazartesi günü yurdun batısından girecek olan yağışlı hava dalgası salı günü Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'e yayılacak.

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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Salı günü ise 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak.

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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

Peki 11 Eylül Cuma günü hava durumu nasıl? İşte Meteorolojinin 11 Eylül hava durumu tahmin raporu:

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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

10 14
Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

11 14
Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

12 14
Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 14
Meteoroloji gün verdi il il uyardı: 21 şehirde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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