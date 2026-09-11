Kaynak: İHA

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, şehit ailelerine yönelik destek çalışmalarına devam ediyor. Bitlis’te 2023 yılında görevi başında şehit olan polis memuru Ertuğrul Kırık’ın kızı Almina Gökçe Kırık, yeni eğitim öğretim yılının açılışında emniyet mensuplarından anlamlı bir destek gördü. Ailenin talebi üzerine harekete geçen ekipler, minik Almina’yı bu özel günde yalnız bırakmadı.

İLK DERS ZİLİNE KADAR YANINDA YER ALDILAR

Evi ziyaret edilen Almina Gökçe Kırık, polis ekiplerinin eşliğinde okuluna ulaştırıldı. Yol boyunca yaşadığı heyecanı emniyet mensuplarıyla paylaşan Almina, ilk ders zili çalana kadar okulunda ekiplerce desteklendi.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ BAŞIMIZIN TACIDIR"

Konuya ilişkin Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan mesajda, şehit polis memurunun emanetine sahip çıkıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Bitlis'te 2023 yılında şehit düşen kahraman polis memurumuz Ertuğrul Kırık'ın kızı Almina Gökçe Kırık, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Erzurum'da okulunun yolunu tuttu. Ailesinin talebi üzerine, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü olarak şehidimizin emaneti Almina'yı bu anlamlı gününde yalnız bırakmadık. İlk ders ziline kadar ona eşlik ederek bu özel günündeki heyecanına ortak olduk. Yeni eğitim öğretim yılında sevgili Almina'ya ve tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl diliyoruz. Şehitlerimizin emaneti başımızın tacıdır."

Emniyet mensupları, şehit kızı Almina’nın heyecanına ortak olduktan sonra yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.